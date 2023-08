Elf Akkuzüge fahren ab Sommer 2024 zwischen Leipzig und Chemnitz

Leipzig/Chemnitz. Nächsten Sommer ist es so weit: Ab 2024 werden zwischen Leipzig und Chemnitz elf akkubetriebene Züge fahren. Nach E-Bikes und Elektro-Autos auf den Straßen werden bald auf der Schiene immer mehr Akku-Triebwagen alte Dieselzüge ersetzen. Am Montag wurde in Chemnitz ein solcher neuer Zug des Herstellers Alstom vorgestellt. Sie sollen ab Sommer 2024 auf der rund 80 Kilometer langen Strecke Chemnitz-Leipzig rollen. Dort sind bisher noch alte Reichsbahnwagen aus DDR-Zeiten unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von einer „Zeitenwende im ÖPNV“ sprach Ines Fröhlich, Verkehrsstaatssekretärin in Sachsen. Gebaut werden die neuen Züge laut Alstom in Salzgitter. „Der Diesel ist nicht mehr zeitgemäß“, betonte auch Alstom-Deutschlandchef Müslüm Yakisan mit Blick auf den Wunsch nach mehr Klimaschutz.

Akkuzüge sollen zwischen Leipzig und Chemnitz fahren

„Die Bahnen sind sehr leise, voll klimatisiert und barrierefrei“, teilte der Geschäftsführer des zuständigen Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) Bernd Irrgang im April mit. Die neuen Fahrzeuge würden über Bügel die Batterie aufladen und auch unter Fahrdraht „normal elektrisch“ fahren. „In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den alten Fahrzeugen“, so Irrgang. Mit den neuen Bahnen dürfte das kein Thema mehr sein. Ursprünglich sollten die neuen Bahnen schon zum großen Fahrplanwechsel im Dezember eingesetzt werden. Doch wegen Lieferschwierigkeiten bei der Batterietechnik konnte dieser Termin nicht gehalten werden. Bezogen werden die Batterien von einem Zulieferer aus der Schweiz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Bundesverkehrsministerium sind deutschlandweit von den 33 500 Kilometern Schienennetz nur etwa 62 Prozent elektrifiziert. Für die anderen Strecken müssen Alternativen zum Diesel gefunden werden. Neben Akkuzügen können das auch Züge mit Wasserstoffantrieb sein.

Lesen Sie auch

In den vergangenen Monaten und Jahren waren in mehreren Bundesländern bereits Akkuzüge zu Testfahrten im Einsatz. Weiter als in Sachsen ist man etwa Schleswig-Holstein. Dort sollen voraussichtlich ab Oktober Akkuzüge im Linienbetrieb zum Einsatz kommen.

LVZ