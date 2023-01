﻿Sachsens Landesrechnungshof zieht im November von Leipzig nach Döbeln

Rechnungshofpräsident Jens Michel freut sich auf das neue Gebäude an der Döbelner Bahnhofstraße und wünscht sich für seine 160 Mitarbeitenden am neuen Standort Stabilität nach bewegten Zeiten.

So soll der neue Landesrechnungshof in Döbeln aussehen.

Döbeln. Der neue Sitz des Landesrechnungshofes in Döbeln wird bis Jahresende fertig. Die Umzugsvorbereitungen bei der aktuell noch in Leipzig-Paunsdorf eingemieteten Behörde haben bereits begonnen. Das erklärte Rechnungshofpräsident Jens Michel gegenüber der LVZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuständig für den rund 20 Millionen Euro teuren Umbau des neuen Rechnungshofgebäudes in einem über 130 Jahre alten historischen Kasernengebäude in Döbeln ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). „Derzeit geht der SIB von einer Übergabe des neuen Dienstgebäudes an den Rechnungshof im November 2023 aus. Der Umzug ist im unmittelbaren Anschluss an die Übergabe geplant. Ich gehe fest davon aus, dass der SIB diesen Termin halten wird“, so der Behördenchef.

Der Präsident des Sächsischen Landesrechnungshofes, Jens Michel (CDU). © Quelle: Oliver Killig

160 Mitarbeiter ziehen mit um

Am neuen Standort in Döbeln werden etwa 160 Bedienstete tätig sein. Sie kommen nicht nur vom Hauptstandort Leipzig, sondern auch von den Standorten des Rechnungshofs in Dresden und Chemnitz künftig nach Döbeln zur Arbeit. Alle freien Stellen werden seit Jahren für Döbeln ausgeschrieben und neu besetzt mit dem Hinweis, dass bis zum Behördenumzug der Dienst noch in Leipzig zu verrichten ist. Mit dieser Verfahrensweise konnten auch schon vor dem anstehenden Umzug für viele Stellen Bewerberinnen und Bewerber aus Döbeln und Umgebung gewonnen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bewegte Zeiten für Bedienstete

2012 hatte der Sächsische Landtag den Umzug des Rechnungshofes nach Döbeln beschlossen. Der Umzug ist Teil eines Gesetzes zur Staatsmodernisierung. Döbeln soll dadurch als Mittelzentrum gestärkt werden. Zudem ist die Ansiedlung des Rechnungshofes ein Ausgleich für den Abzug des Straßenbauamtes und des Finanzamtes aus Döbeln. "Seitdem der Umzug der Behörde im Jahr 2012 beschlossen wurde, waren es bewegte Zeiten für die Mitarbeitenden. Dieses Kapitel werden wir nun abschließen und es kann wieder mehr Stabilität einkehren. Wir haben künftig in der Bahnhofstraße in Döbeln ein tolles Gebäude mit gutem Umfeld und modern ausgestatteten Arbeitsplätzen", so Rechnungshofpräsident Jens Michel.

So sieht es auf der Baustelle des Sächsischen Rechnungshofes aktuell aus. © Quelle: Thomas Sparrer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bessere Nahverkehrsanbindung notwendig

Für seine Mitarbeitenden wünscht sich Michel einmal eine ähnlich gute Anbindung an den öffentlichen Personennah- und den Fernverkehr wie in Leipzig. „Das derzeitige Dienstgebäude in Leipzig ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen – nicht nur aus dem Leipziger Raum, sondern auch mit dem Fernverkehr zum Beispiel aus Dresden. Solche Bedingungen wären für den Dienstsitz in Döbeln natürlich wünschenswert“, sagt er gegenüber der LVZ.