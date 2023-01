﻿Umzug des Landesrechnungshofs von Leipzig nach Döbeln verschiebt sich

Fehlende Barrierefreiheit am Bahnhof: Beschämend für Bahn und Döbeln

Bastian Raabe

Am Bahnhof in Döbeln wird an allen Ecken sichtbar: Barrierefreiheit gibt es hier nicht. Schon mit dem Fahrrad wird es schwer, mit dem Rollstuhl unmöglich. Für den Bahnhof einer Stadt ist das beschämend, kommentiert LVZ-Reporter Bastian Raabe.