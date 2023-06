Kostenfrei bis 08:03 Uhr lesen

Kommentar

Hotelverkauf in Kriebstein: Warum beide Seiten gewinnen können

Dirk Wurzel

Für eine Kommune wie Kriebstein ist das Hotel in Höfchen ein Klotz am Bein. Darum ist es richtig, dass sich die Gemeinde davon trennt, findet LVZ-Reporter Dirk Wurzel in diesem Kommentar.