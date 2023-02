Welche Pläne hat Deutschland mit dem Zukunftszentrum?

Leipzig. Das geplante „Zukunftszentrum für deutsche Einheit und Europäische Transformation“ wird ein wirtschaftliches Schwergewicht: Neben der Bausumme von 200 Millionen Euro birgt es auch jährliche Zuwendungen von 40 Millionen Euro sowie 200 dauerhafte Jobs. Und die Jury kalkuliert mit bis zu einer Millionen Besucher pro Jahr, heißt es in den Planungsunterlagen. Doch was soll dieses Mammut-Projekt bewirken?

Zukunftszentrum Deutschland: Drei Abteilungen unter einem Dach

Es soll nicht weniger, als den mittel-und osteuropäischen Nationen eine Freiheitsperspektive aufzeigen und helfen, gemeinsam die Identität eines freien Europas zu bilden. Dafür wird es im Zentrum Forschungs-, Begegnungs- und Ausstellungsabteilungen unter einem Dach geben.

„Es gibt zwar Nationalstaaten, aber keine voneinander losgelösten nationalen Entwicklungswege“, heißt es in einem offenen Brief, mit dem 95 Prominente im vergangenen Frühjahr den Dialog über die Ausrichtung des Zentrums forcierten. „In Europa hängt alles engstens miteinander zusammen.“

Deshalb sollen in den Räumen alle Dimensionen der gesellschaftlichen Transformation in ein freies Europa praxisorientiert beleuchtet werden. Ziel ist es, das vorhandene Wissen für diese Transformation für die Besucher sichtbar und erlebbar zu machen. Erreicht werden soll das im Zentrum mit einem „wissenschaftlichen Bereich“ (Institut), einem „Kulturbereich“ (Galerie) sowie einem „Dialog- und Begegnungsbereich“.

Transformationsprozesse werden erforscht

Das wissenschaftliche Institut soll „exzellente empirische Forschung zur Transformation in Mittelosteuropa leisten“ – und allen Ländern zur Verfügung stellen. Dafür sollen systematisch die historischen Transformationsprozesse seit den 1980er Jahren analysiert und mit den transformativen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft verknüpft werden. Das Institut müsse eine ausgeprägte Vernetzung in der Wissenschaft, insbesondere in Deutschland und Europa entwickeln, lautet eine Vorgabe. Regional sollte der Schwerpunkt neben einem Fokus auf die ostdeutschen Umbrüche und den deutschen Vereinigungsprozesse auch auf der Forschung und dem Austausch in und mit Ostmitteleuropa liegen.

Im „Kulturbereich“ sind Ausstellungen vorgesehen, die nicht nur in den Räumen des Zukunftszentrums zu sehen sein sollen, sondern auch dezentral in Deutschland und Mitteleuropa auf Wanderschaft gehen. Auch dabei soll ausdrücklich eine (mittel-)europäische Perspektive eingenommen werden – speziell bei der Betrachtung der Voraussetzungen, Gemeinsamkeiten und Folgen der Freiheitsbewegungen und der Transformationen in den Nachbarstaaten.

Im „Dialog- und Begegnungszentrum“ sollen Betroffene, Fachleute und Entscheidungsträger über ihre Erfahrungen, Projekte und Schwierigkeiten reden. Auch dort sollen ausdrücklich „vielfältige und kontroverser Perspektiven“ eingenommen werden. Ins Leben gerufen und gesteuert werden dort auch Austauschprogramme, Städtepartnerschaften, Konferenzen und Preise sowie „eine Jugend-, Netzwerk und Bildungsarbeit“.

Wer will Deutschland in Europa sein?

Trotz der geplanten internationalen Perspektive wird auch die deutsche Zukunft im neuen Europa beleuchtet. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gehe es auch darum herauszufinden, welches Land Deutschland in Europa sein will, heißt es in der Zielstellung, die der Bundestag für das Zukunftszentrum formuliert hat.

Neben dem angestrebten freundschaftlichen, engen und partnerschaftlichen Austausch mit den Nachbarn müsse auch in Deutschland die Zusammenarbeit mit ihnen, ein Zusammenhalt und eine Zustimmung zu Europa entwickelt werden.