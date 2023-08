Torgau: Interaktive Ausstellung macht Schloss Hartenfels für Kinder interessanter

Torgau/Leipzig. Das Bildungsprogramm für Schulklassen zur Geschichte und Bedeutung von Schloss Hartenfels in Torgau muss nicht immer im historischen Gemäuer stattfinden. Museumspädagogin Stefanie Molnar vermittelt Inhalte auch direkt an Schulen – in dieser Woche bei den Projekttagen an der 84. Oberschule in Leipzig. Bei einem dreitägigen Workshop führt sie die Mädchen und Jungen an das Thema „Escape Games“ und die verschiedenen Formen von Rätseln heran. Natürlich wird dabei auch das Torgauer Schloss mit seinen Attraktionen vorgestellt.

Die Kooperation zwischen dem Kulturbetrieb Schloss Hartenfels des Landratsamtes Nordsachsen und der Leipziger Oberschule kam über eine Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer im März 2023 zustande, bei der das aktuelle Vermittlungsprogramm vorgestellt wurde. Zuvor, so eine Mitteilung aus dem Landratsamt Nordsachsen, hatte Stefanie Molnar bereits ein ähnliches Projekt an der Montessori-Grundschule in Torgau betreut.

Spielerische Formate für Bildungsprogramme entstehen

Im Ergebnis eines mehrwöchigen Workshops war ein erstes Escape-Spiel entstanden, das nun zum Ausprobieren auch in Leipzig zum Einsatz kommt. „Wir gehen mit der Zeit und erproben interaktive und spielerische Formate“, so Ausstellungsleiterin Lydia Klöppel. Ziel sei dabei auch, von den Schülerinnen und Schülern zu lernen: „Was interessiert Kinder und Jugendliche? Welche Inhalte und Methoden können helfen, Heranwachsende für Museen und Ausstellungen, Kultur und Bildung zu begeistern?“

