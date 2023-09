Brand im IC zwischen Leipzig und Delitzsch: Zug wird auf freier Strecke evakuiert

Rackwitz. Ein Intercity (IC) der Deutschen Bahn ist am Freitagmittag auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof Leipzig und dem Unteren Bahnhof Delitzsch liegen geblieben. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber der LVZ erklärte, war das Feuer im IC 2048 von Dresden nach Köln gegen 11 Uhr gemeldet worden. „Der Zug wurde auf freier Strecke angehalten“, so Susan Constantinescu. Kurz vor 12 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Region alarmiert.

Der Zug kam nördlich der Gemeinde Rackwitz zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen seien erst im Maschinenraum des Triebwagens sehr hohe Temperaturen registriert worden. Daraufhin konnte auch starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. „Zu einen offenen Brand ist es bisher aber nicht gekommen“, so die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr habe die Situation unter Kontrolle.

Am Freitagvormittag (1.9.2023) musste in der Nähe von Leipzig ein Zug angehalten werden, weil Rauchschwaden aus dem Maschinenraum drangen. © Quelle: Strohmeyer, Michael

Nach bisherigen Informationen soll es einen Verletzten geben, an Bord sollen sich 470 Passagiere befinden. Die Fahrgäste werden aktuell in Sicherheit gebracht, sollen demnächst auch mit Bussen aus der misslichen Lage befreit werden.

Aktuell wird überlegt, ob der havarierte Zug mit einer Abschlepp-Lok geborgen werden kann. „Bisher ist noch unklar, inwieweit der Zugverkehr vom Unglück beeinträchtigt ist. Die Bergungsarbeiten werden sich zumindest noch eine Weile hinziehen“, so Constantinescu weiter.

Die Bahn informiert in der App „Streckenagent“ aktuell über die Reparatur eines Zuges und bestätigt die Streckensperrung. In der Folge komme es zu Verspätungen und Teilausfällen. Dafür werde an einem Ersatzverkehr gearbeitet.

Mehr in Kürze.

