﻿Pilze sammeln im Winter: Im Leipziger Auwald winkt ein volles Körbchen

Während im Herbst die halbe Welt in die Dübener Heide pilgert, nehmen im Winter viele Pilzfreunde den Weg in den Leipziger Auwald auf sich. Die erfahrene Sammlerin Dolores Seiffert hat die LVZ mit auf die Suche genommen. Und Pilzberaterin Claudia Dietrich verrät ihre Lieblingsstellen in Nordsachsen.

Leipzig/ Nordsachsen. Es ein ungemütlicher Morgen im Leipziger Auwald. Ein diesiger Nebel hängt über der Landschaft, das Laub am Boden ist nass und matschig. Auf Baumstümpfen und herabgestürzten Ästen liegen noch immer festgefrorene Schneereste. Ein perfekter Tag, um in die Pilze zu gehen.

Pilze sammeln in Sachsen: Pilze gibt es zu jeder Jahreszeit

Moment, in die Pilze? Mitten im Januar, bei diesem Wetter? Ja doch, sagt Dolores Seiffert. Sie hat ein scharfes Taschenmesser im Gepäck, ein Buch zur Sortenbestimmung und ein Pilzkörbchen, das sie zu füllen gedenkt. Grundsätzlich, erklärt die erfahrene Pilzsammlerin, könne man das ganze Jahr über essbare Pilze in Sachsens Wäldern finden. Während im Herbst aber die Waldwege voll seien mit Gelegenheitssammlern, wagten sich im Winter doch eher die Kenner in den Wald.

Dolores Seifert auf der Suche: Im Leipziger Auwald weiß sie, wo sie die leckersten Austernseitlinge findet. © Quelle: Hanna Gerwig

So wie Claudia Dietrich aus Delitzsch. Die Pilzberaterin kennt Dolores Seiffert durch das gemeinsame Hobby, zusammen zieht es die beiden oft in die Wälder. „Es gibt einige Speisepilze, die ihre Fruchtkörper erst bei Minusgraden entfalten“, sagt Dietrich. Dazu gehöre zum Beispiel der Frostschneckling, der in der Delitzscher Gegend weit verbreitet sei. „Die sind wirklich ganz schleimig, wie die Schnecken. Das ist ihr natürliches Frostschutzmittel.“

Die Delitzscher Pilzberaterin Claudia Dietrich ist normalerweise in Nordsachsen unterwegs und zeigt dort ihre Ausbeute auch auf Märkten. Im Winter schätzt sie die Vorteile des Leipziger Auwalds. © Quelle: Anke Herold

Frostschneckling und Samtfußrübling gehören zu den Winterpilzen

Dem Geschmack der aromatischen Pilze tue das im Übrigen keinen Abbruch. Dietrich isst sie gerne gebuttert, zusammen mit Bandnudeln. Die kleinen Pilze mit ihren gelblichen Stielen und olivgrünen Käppchen lassen sich in Kiefernwäldern gut sammeln. Im vergangenen Jahr hat die Pilzberaterin sie schon ab Ende Oktober in Laue an der Goitzsche gefunden. „Wenn man hinter dem Delitzscher Tierheim in den Wald geht“, verrät Dietrich eine ihrer Stellen. Mittlerweile neigt sich die Saison der Frostschnecklinge ihrem Ende zu, in den typischen nordsächsischen Nadelwäldern, etwa in der Dübener Heide mit ihren sandigen Böden, können Sammler aber noch Glück haben.

Im Leipziger Auwald dagegen stößt Dolores Seiffert an diesem Morgen auf keinen Frostschneckling. Dafür erspäht sie an einem toten Ast einen zitronengelben Zitterling, der zwar nicht essbar, in seiner auffälligen Farbe aber sehr hübsch ist. Die begehrten Speisepilze kommen dagegen eher in gedeckten Tönen daher. Seiffert macht auf eine Gruppe Samtfußrüblinge aufmerksam, die einen großen, umgefallenen Baumstumpf für sich eingenommen haben. Sie schneidet gleich einige ab und legt sie ins Körbchen. Essbar sind nur die honiggelben Köpfchen, sie schmecken sehr pilzig, fast ein bisschen süßlich. Der schwärzliche Stiel dagegen ist zäh und eignet sich nicht zum Verzehr.

Pilzberaterin aus Nordsachsen zieht es in den Leipziger Auwald

Wie der Samtfußrübling sind auch andere Winterpilze eher in Mischwäldern zu finden. Dietrich nimmt zum Sammeln deshalb gerne den Weg nach Leipzig auf sich. „In der Hauptzeit, im Herbst, geht dafür alles in die Dübener oder Dahlener Heide“, sagt sie. „Die Heiden sind dann ziemlich überlaufen. Umgedreht ist es jetzt nicht ganz so, dafür sind im Winter einfach zu wenige Pilzfreunde unterwegs.“ Viele Kenner aus Nordsachsen hätten aber – wie sie selbst – oft auch im Leipziger Auwald ihre festen Baumstämme, die sie immer wieder besuchten.

Auch Dolores Seiffert weiß genau, wo sie suchen muss. Zielstrebig führt sie gleich zu mehreren Stellen, an denen große Familiengruppen Austernseitlinge aus gefallenen Bäumen herauswuchern. Die gefrorenen Stiele mit dem Taschenmessern abzuschneiden ist gar nicht so einfach, aber Seifert schwärmt von dem fleischigen Pilz, den man abwechslungsreich zubereiten kann. „Zum Beispiel paniert, wie ein Schnitzel.“

Pilze sammeln im Winter: Gute Chancen auf Austernseitlinge und Judasohren

Mittlerweile hängen große Schlammbrocken an ihren Schuhen, der Waldweg ist aufgeweicht, aber Seifert ist guten Mutes. Einen besonderen Winterpilz will sie noch zeigen: Das Judasohr. Gerne in der asiatischen Küche verwendet, wird es auch Mu-Err-Pilz oder Chinesische Morchel genannt. In verschiedenen Unterarten nahezu weltweit verbreitet, wächst es in Deutschland gerne an abgebrochenen Holunderästen.

„Hier, eine ganze Kinderstation“, freut sich Seiffert, als sie auf eine ganze Gruppe junger Pilze stößt. Sie löst ein größeres Exemplar von einem nahen Ast und legt es auf die flache Hand. Es sieht tatsächlich aus wie ein mit Adern durchzogenes, dunkelbraunes Ohr.

Gefunden: Sammlerin Dolores Seifert zeigt ein Judasohr. © Quelle: Hanna Gerwig

Austernseitlinge und Judasohren lassen sich auch in Nordsachsen gut finden. Eine Stelle, die Claudia Dietrich empfiehlt, befindet sich in der Spröde, einem Laub- und Mischwaldgebiet bei Beerendorf. „Jeder Pilz braucht seinen Baum und seine Bodenbeschaffenheit“, sagt die Pilzberaterin. In durchmischten Wäldern ließe sich deshalb derzeit eine größere Vielfalt essbarer Pilze finden, als in überwiegenden Fichten- oder Kiefernwäldern. „Aber ich bin sicher, erfahrene Sammler haben auch in der Dübener Heide ihre Austernpilz-Stellen. Das ist ja ein riesiges Gebiet.“

Der Winter ist auch für Anfänger eine gute Zeit, um Pilze zu sammeln

Für Pilzberatungen werde sie derzeit kaum angefragt, sagt Dietrich. Dabei ist der Winter laut ihrer Freundin Dolores Seiffert auch für Anfänger eine gute Zeit – schließlich sei die Wahrscheinlichkeit, einer giftigen Verwechslung zu unterliegen, deutlich geringer. Trotzdem: Wer sich auch nur im Kleinsten unsicher sei, müsse sich unbedingt an einen Pilzberater wenden – da sind sich beide Frauen einig. „Auch im Winter, wir sind das ganze Jahr über ansprechbar“, sagt Dietrich und mahnt dazu, unbedingt den ganzen Pilz mitzubringen. „Die meisten Pilze haben Erkennungsmerkmale am Stiel. Schneidet man nur die Köpfe ab, lassen sie sich oft nicht mehr auseinanderhalten.“

Hier gibt’s Pilzberatungsstellen in Nordsachsen Auch wer im Winter Pilze sammelt, sollte kein Risiko eingehen. Wer selbst über wenig Erfahrung verfügt oder sich nicht ganz sicher ist, sollte seinen Fund unbedingt von Pilzberatern auf giftige und ungenießbare Exemplare überprüfen lassen. Diese Ansprechpartner gibt es in Nordsachsen und in der Stadt Leipzig: Delitzsch: Christel Moltrecht, Nordplatz 4, 04509 Delitzsch, Tel. 034202-50818 Delitzsch: Claudia Dietrich, Neue Straße 16, OT Zschepen, 04509 Delitzsch, Tel. 0177/6175454 Oschatz: Elke und Andreas Kade, Saalhausener Straße 20, OT Thalheim, 04758 Oschatz, Tel. 03435-927474 Belgern-Schildau: Heiko und Philipp Anders, Waldstraße 30, OT Taura, 04889 Belgern-Schildau, Tel. 034221-62174 Mügeln: Wolfgang Berger, Schlanzschwitz Nr. 20 A, OT Schweta, 04769 Mügeln, Tel. 034362-30242 Leipzig-Grünau: Maria und Franz Swoboda, Tel: 0341 2659-4241 Sellerhausen-Stünz: Anke Michalke, Tel 01590 5526885 Burghausen-Rückmarsdorf, Chris Hennig, Tel: 0163 5382626

Dolores Seiffert dagegen ist als erfahrene Sammlerin sicher, dass sämtliche Pilze in ihrem großzügig gefüllten Körbchen essbar sind. Ihren Fund will sie erst in Butter anschmoren und dann zu einer guten Suppe verarbeiten. „Das ist einfach köstlich.“