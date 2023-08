﻿Schladitzer Bucht: „Flash“ künftig auch als Rufbus zum Biedermeierstrand

Rackwitz. Das Angebot für den selbstfahrenden Bus „Flash“ zwischen dem S-Bahnhof Rackwitz und der Schladitzer Bucht (Nordsachsen) wird ausgeweitet. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres im Einsatz, verkehrt er seit diesem Jahr zudem noch weiter an den Biedermeierstrand. In diesen Tagen steht die nächste Betriebsverlängerung des selbstfahrenden Shuttles an.

Um dem großen Interesse bei Kulturveranstaltungen des Haynaer Strandvereins Rechnung zu tragen, werden die Fahrzeiten freitags und sonnabends ausgeweitet. Damit können Besucher die angeschlossenen S-Bahn-Verbindungen in Richtung Leipzig und Delitzsch erreichen.

Statt bislang 18.07 Uhr zur letzten Fahrt von Rackwitz und 18.35 Uhr letztmals in Gegenrichtung am Biedermeierstrand abzufahren, soll der Bus (Linie 216) künftig auch 19.07 Uhr vom S-Bahnhof zum Kulturstrand sowie 21.10, 22.10 und 23.10 Uhr wieder zurückrollen.

Das allerdings nicht als reguläre Linienfahrt, sondern auf Rufbus-Basis, wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilt. Entsprechend sind bei den Touren keine Zwischenhalte eingeplant, werden lediglich Start- und Zielpunkt angesteuert.

Mehrere Hundert Fahrgäste nutzen „Flash“-Bus 2023

Insgesamt, berichtet Christian Hoyas, Sachgebietsleiter ÖPNV und Schülerverkehr im Landratsamt, werde das autonome Busangebot auch im zweiten Jahr des Bestehens gut angenommen. Nachdem 2022 noch händisch die Fahrgastzahlen erfasst wurden, wird seit diesem Jahr automatisiert gezählt.

Da die Zahlen deswegen noch überprüft werden müssen, sei noch keine abschließende Auswertung möglich. „Aber wir bewegen uns im Bereich der Nutzerzahlen des Vorjahres“, so Hoyas. Heißt: Mehrere Hundert Fahrgäste haben das Angebot bis jetzt bereits in Anspruch genommen.

Rufbus rollt nicht immer autonom zwischen Rackwitz und Strand

Dazu beigetragen habe sicherlich die Anbindung des Biedermeierstrands in die Route. Der wird nun also per Rufbus-System am Freitag und Sonnabend mitbedient – dabei allerdings nicht immer zwingend mit dem klassischen „Flash“-Angebot, wie Hoyas erklärt. „Es kann vorkommen, dass der Bus wahlweise von einem regulären Fahrer gesteuert wird.“

Dank des hybriden Steuerungskonzepts des „Flash“ sei dies ohne Weiteres möglich. „Oder es verkehrt dann ein regulärer Shuttle-Kleinbus“, so Hoyas weiter. Der Grund: Nicht immer sei es möglich, das speziell geschulte „Flash“-Begleitpersonal für den Rufbus vorzuhalten.

Die Bestellung des „Flash“-Rufbusses ist montags bis freitags, von 5 bis 22 Uhr, sowie sonnabends und sonntags, von 8 bis 22 Uhr, möglich – telefonisch unter 03421 7746620.

