﻿Erste Pellet-Tankstellen in Ostdeutschland öffnen in Leipzig und Groitzsch

Leipzig/Jesewitz. „Es gibt im Osten nichts Vergleichbares.“ Wolfgang Kiefer gerät ins Schwärmen, wenn er von der Pellet-Tankstelle spricht, die sein Unternehmen Kieferholz/Naturbrennstoffe mit Sitz in Jesewitz demnächst in der Essener Straße 11 a in Leipzig eröffnen wird. Noch sind letzte Abstimmungen zu treffen. Doch Mitte Juli soll es so weit sein.

Eine zweite Tankstelle dieser Art wird – möglichst bis zum Herbst – im Jesewitzer Ortsteil Groitzsch an der B 107 folgen. Leipzig und Groitzsch sind damit Vorreiter für eine Art Unverpacktladen bei Holzpellets.Nur in Westdeutschland, so Kiefer, gebe es noch ein Unternehmen, das eine ähnliche Strategie verfolge.

Marketingleiter Kevin Dümke versichert, dass die Holzpellets ausschließlich aus Sägeresten eines regionalen Sägewerkes stammen. © Quelle: Wolfgang Sens

Tankstelle hat an sieben Tagen 24 Stunden geöffnet

Die Projekte hier sind selbst entwickelte Unikate, die nur noch auf ihren Einsatz warten. Die Idee dazu hatte der 63-Jährige schon lange. Im Zuge der Energiekrise hat sie sich noch einmal verfestigt. „Es gibt für mich nichts Nachhaltigeres als Holz. Und mit den gepressten Pellets werden ja auch die letzten Reste eines zersägten Baumes genutzt.“ Auch deshalb sei er „sehr, sehr froh“, dass Pellets im Entwurf des Gebäude-Energie-Gesetzes nun als erneuerbare Energie gelten.

Kevin Dünke, Marketingchef bei Kieferholz, versichert jedenfalls: „Unsere Pellets haben nicht nur die höchste Güteklasse A1. Sie kommen auch alle aus einem regionalen Sägewerk und werden zu 100 Prozent aus Sägeresten und Sägespänen hergestellt.“

Die Sache mit dem Namen Kiefer

In Leipzig und Groitzsch können sich die Kunden die daraus gepressten Pellets für Heizung und Kamin ab 10 Kilogramm über einen „Zapfhahn“ selbst auf den Anhänger schütten oder in eigene Mietbehälter abfüllen. Damit schließt das Unternehmen vor allem eine Lücke für Kunden, denen die Packungsgrößen im Baumarkt zu klein sind, die aber auch nicht gleich einen ganzen Großlaster benötigen.

Die Bezahlung erfolgt an den Tankstellen, die rund um die Uhr geöffnet sind, im Voraus per Überweisung. Oder nach einmaliger Registrierung auch auf Rechnung. Die Preise für Pellets schwanken. Aber zumindest die Preise für die ersten Tage kann Kevin Dümke nennen: „In Leipzig werden wir je nach Abnahmemenge mit 270 bis 410 Euro je Tonne starten.

Der Kunde, der auch noch von einem Rabattsystem profitieren soll, spart laut Wolfgang Kiefer auf jeden Fall gegenüber dem Baumarkt oder der Anlieferung mit Großlastern, die zudem nicht überall möglich oder sinnvoll sind. „Doch vor allem sparen wir alle an Plastik, mit denen der Brennstoff meistens noch verpackt wird“, erläutert der Unternehmer.

Jesewitzer Unternehmen floriert

Der gelernte Industriekaufmann, der zunächst als Holzmakler startete, entdeckte nach der Wende „den schon damals pulsierenden Großraum Leipzig“, in dem er längst seine Heimat sieht. Er gibt gern zu, dass es bei seiner Herkunft aus dem Schwarzwald und bei seinen Nachnamen natürlich beruflich etwas mit Holz sein musste. Und er fügt schalkhaft hinzu: „Zum Kieferorthopäden hat es nicht gereicht.“

Wolfgang Kiefer mit dem elektrisch betriebenen Naturbrennstofftaxi am Standort Groitzsch. Mit ihm werden auch schmale und holprige Wege in Hof und Garten gemeistert. © Quelle: Ilka Fischer

Zum Glück für Jesewitz. Denn heute bedient sein mittlerweile 60-köpfiges Team die Nachfrage der Industrie nach Holzprodukten im Industrie- und Gewerbegebiet Jesewitz/Bötzen und die der Bevölkerung nach Brennstoffen aller Art im Jesewitzer Ortsteil Groitzsch. Das Unternehmen, das seine gesamte Produktpalette von Anzündhilfen über Briketts, Hackschnitzel und Pellets auch über einen Online-Shop anbietet, floriert. Dafür bedankt sich das Unternehmen auf seine Weise. So wurden anlässlich des 33-jährigen Firmenjubiläums (30 plus drei Jahre Corona) Spenden für die Vereine Lumene, Tierpark Eilenburg und Groitzscher Linde gesammelt. Wolfgang Kiefer verdoppelte die Spendensumme auf 7500 Euro.

Auch den Nachwuchs der Eilenburger Fußballer und Handballer unterstützt Kieferholz langfristig, denn Jugendförderung sei nachhaltig investiertes Geld, so Wolfgang Kiefer. Und nachhaltig hat er schon gehandelt, als das Wort nachhaltig noch nicht in aller Munde war.

Stichwort: Pelletheizung Pelletheizungen zeichnen sich vor allem durch ihre niedrigen Betriebskosten aus. Im Juni kostete die Tonne Pellets im Bundesdurchschnitt 408 Euro (bei Abnahme von sechs Tonnen, inklusive Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern - Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH DEPI). Das entspricht 8,17 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Gas kostet derzeit 13,2 Cent pro Kilowattstunde, Öl 11 Cent und Strom (Wärmepumpe) 11,44 Cent. Der höchste Pelletpreis wird übrigens im Oktober 2022 bei 764 Euro liegen. Pelletheizungen werden häufig in Kombination mit anderen Energieträgern - zum Beispiel einer Solaranlage - eingesetzt. Kurze Transportwege vorausgesetzt, gehören die kleinen Holzpresslinge zu den umweltfreundlichsten Biomasseheizungen und erfüllen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes. Sie gelten in der Anschaffung/Montage mit 13 000 bis 24 000 Euro als relativ teuer, zeichnen sich aber durch günstige Betriebskosten aus. Für ein kleines Einfamilienhaus liegen die jährlichen Heizkosten für eine Pelletheizung in der Regel zwischen 600 und 1000 Euro, für Öl und Gas bei etwa 1500 Euro. Wegen der Vorratshaltung wird allerdings mehr Platz benötigt. Obwohl die Pelletheizung in der Regel automatisch befüllt wird, verursacht die Heizung zudem einen höheren Wartungsaufwand. So muss der Pelletofen alle vier bis sechs Wochen gründlich gereinigt werden. Außerdem ist die Asche alle ein bis zwei Wochen zu entfernen. if

Schon die Produktionsstätte im Gewerbegebiet Jesewitz hat er nicht neu versiegelt, sondern einem Logistiker samt Halle und Büro abgekauft. Und auch in Groitzsch hat er eine alte Industriebrache (ehemals H. K. Stahlbau) wiederbelebt. In der alten Halle steht jetzt eine Brennholzmaschine, an der der Unternehmer viel getüftelt hat.

Das Ergebnis: Die mit ganzen Baumstämmen gefütterte Maschine spuckt am Ende das Kaminholz fertig verpackt auf einer 2,3 Schüttraummeter umfassenden Palette aus. Auf Wunsch wird diese geliefert, wobei das elektrisch betriebene Naturbrennstofftaxi die Palette auch über Gras und Unebenheiten bis zum gewünschten Standort im Garten oder am Haus bringt. Dort kann sie dann stehen bleiben, da sie durch eine Dachhaube geschützt ist und der Wind das Holz durch das Netz weiter trocknen kann.

Noch läuft die Maschine in Groitzsch, wo einmal bis zu vier Leute nicht nur das Brennholz produzieren, sondern auch verkaufen und/oder ausliefern sollen, nicht auf vollen Touren. „Doch am Ende wollen wir schon 150 Schüttraummeter pro Tag produzieren“, nennt Wolfgang Kiefer das Ziel. Und die Paletten werden dann vielleicht schon mit einem Netz umwickelt, das sich ökologisch abbauen lässt. „Zumindest tüfteln wir gerade dran“, sagt der Unternehmer.

