﻿Elegant abtauchen: In Torgau lernen Meerjungfrauen, wie das geht

Raus aus dem Alltag, hinein ins Land der Fantasie: Wer Meerjungfrau werden will, erfährt in Torgau, wie das geht. Auch TZ-Redakteurin Silke Kasten erkundete die Unterwasserwelt im Flossendress.

Man muss nicht jung und nicht mal weiblich sein, um das Meerjungfrau-Schwimmen zu erlernen: Sabine Schönborn (mi.), Marlen Karras (r) und die Autorin (2.v.r.) mit den erwachsenen Teilnehmern des Anfängerkurses in Torgau.

Torgau. Einmal abtauchen, wer wünscht sich das nicht – „ich bin dann mal weg“. Das muss kein Traum bleiben: Sabine Schönborn und ihr Team zeigen, wie das geht. „Meerjungfrau-Schwimmen“ heißt der Trend, der aus den USA kommt. Wobei es eher weniger ums Schwimmen als ums Tauchen geht – denn das Fabelwesen Meerjungfrau kommt nur kurz zum Luftholen an die Oberfläche. TZ-Redakteurin Silke Kasten probierte es einmal aus.

Meerjungfrauen trainieren im Torgauer Aquavita Nicht nur Kinder hegen oftmals den Wunsch, wie Arielle durchs Wasser zu gleiten. Auch Erwachsene haben daran viel Spaß. Doch zuvor ist viel Training nötig. © Quelle: Silke Kasten

Als begeisterte Schwimmerin dachte ich mir, das wäre ein leichter Spaß: Das fischige Plasteteil übergestreift und los geht’s mit zusätzlicher Flossenpower. Doch weit gefehlt. Erst einmal müssen wir Anfänger lernen, unsere Schwimmtechnik beiseite zu legen. Denn Meerjungfrauen haben keine Beine, sondern nur eine Flosse. Und die ist erstaunlich schwer.

Wellenbewegung bis zum Fuß

Ich gleite damit ins Wasser und frage mich: Wie soll ich damit vorwärts kommen? Unsere Lehrerin, „Swimolino“-Chefin Sabine Schönborn aus Leipzig, erklärt es: Idealerweise ist die Schwimmbewegung eine Wellenbewegung. Angefangen im Oberkörper, setzt sie sich über die Hüften in die Beine fort und transportiert die Kraft in die Flosse. Die Arme können nach vorne gestreckt oder am Körper gehalten werden.

Zeig her deine Flosse: Sabine Schöneborn (l.) mit Schülerinnen nach dem Kurs. © Quelle: Stephan Ernst

Wir setzen die Schwimmbrillen auf und gucken den Trainerinnen zu: Sieht unglaublich geschmeidig aus. Halb Mensch, halb Fisch. Während wir versuchen, es ihnen gleichzutun, merken wir: Bis hin zur perfekten Unterwasser-Show müssen wir noch ein bisschen üben. Aber unsere Trainerinnen sind geduldig, korrigieren Gliedmaßen, die doch wieder zum Brustschwimmen ansetzen, geben Tipps, wie man es ohne Panik unter Wasser aushält, und erläutern, wie das mit dem Druckausgleich funktioniert. Und nebenan beim Foto-Shooting sehen wir, wo die Reise hingehen kann: Unterwasser-Fotograf Stephan Ernst setzt frischgebackene Meerjungfrauen in Szene. Der Fotograf ermunterte die Autorin, es doch auch einmal zu versuchen. Doch abzutauchen, nicht auszuatmen (ergibt hässliche Luftblasen!) und dazu noch zu lächeln war dann doch etwas viel. Aber die Kostprobe reicht, um zu erkennen: Das „Mermaiden“ – so der englische Name – macht Spaß, wenn man es kann. Die Torgauerin Marlen Karras (34) ist seit sechs Jahren begeistert. „Die flüssigen Bewegungen, die Schwerelosigkeit, die Ästhetik – das ist ganz toll“, schwärmt sie. Auch im Urlaub sind die bunten Flossen jetzt stets im Gepäck. „Das Eins-Sein mit dem Meer ist ein unglaubliches Gefühl.“ Karras ist inzwischen selbst Trainerin.

Gründung vor zehn Jahren

Der Spaß am Verkleiden gehört dazu: Eine kleine Meerjungfrau im Farbenrausch. © Quelle: Stephan Ernst

Eine Übung für Fortgeschrittene: Elegant tauchen, die Flosse fotogen präsentieren und dann noch in die Kamera lächeln – hier „Chef-Meerjungfrau“ Sabine Schönborn. © Quelle: Stephan Ernst

Gegründet hat die Meerjungfrauen-Schule vor zehn Jahren Sabine Schönborn, die eigentlich gelernte Krankenschwester ist. Schon länger gab sie nebenbei Schwimmkurse. Irgendwann merkte sie, dass gerade Kinder viel Freude am Verkleiden hatten. Eine Freude, die Erwachsene offenbar teilen. Jeder will eine schöne Flosse an seinen Füßen haben.

Zum Fotoshooting kommen dann noch die passenden Bikini-Oberteile, Kunstblumen im Haar und farbenfrohes Make-Up hinzu.

Schönborn war vor zehn Jahren in Sachsen die erste, die die amerikanische Idee aufgriff. Zu Hochzeiten betreute sie zwischen Berlin und Dresden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in 32 Bädern, bis die Corona-Pandemie sie ausbremste. Inzwischen geht es wieder aufwärts. Auch die Leipzigerin hat stets ihre Lieblingsflossen dabei, wenn sie zu fremden Gestaden aufbricht. „Es war ein unglaubliches Erlebnis, als ich mal mitten in einen Fischschwarm geraten bin“, erzählt sie. „Die Meeresbewohner haben keine Angst vor uns, selbst Schildkröten nicht.“

Weiteres unter der Adresse www.swimolino.de