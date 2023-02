﻿Jagd & Angeln zieht von Wermsdorf zurück nach Leipzig

Vorerst keine Rückkehr auf das Schlossgelände: Die Messe Jagd & Angeln wird dieses Jahr nicht noch einmal am Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, sondern wieder in Leipzig stattfinden.

Wermsdorf. Bittere Pille für Wermsdorf: Die Messe Jagd & Angeln wird dieses Jahr nicht wieder auf dem Gelände von Schloss Hubertusburg stattfinden. 2022 war hier Premiere für die Großveranstaltung, die am neuen Standort allerdings auch deutliche Verluste machte. Nun kehrt die Messe auf das Agra-Gelände nach Leipzig zurück. Ganz verabschieden wollen sich die Veranstalter von Wermsdorf jedoch nicht.

Dabei gab es vor Ort Hoffnungen, dass aus einer Ausweich- eine Dauerlösung werden könnte. Weil die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr geplant hatte, die Hallen auf dem Agra-Gelände in Leipzig-Markkleeberg als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine zu nutzen, waren die Veranstalter bei der Suche nach Alternativen in Wermsdorf fündig geworden. Der Standort mit seiner Jagdgeschichte, in der Nähe von Wald und Seen hatte die Macher begeistert. Wenn es hier gut läuft, so die Ansage, könne man sich vorstellen, auch in Zukunft vor der Kulisse von Schloss Hubertusburg die größte Branchenmesse Sachsens durchzuführen.

18 600 Besucher kamen 2022 zur Jagd & Angeln nach Wermsdorf. © Quelle: Axel Kaminski

Doch schon die Vorbereitungen zeigten, dass es deutlich aufwendiger war als zunächst angenommen, auf dem Gelände des historischen Ensembles eine so große Veranstaltung durchzuführen. Verschiedene Auflagen trieben die Kosten in die Höhe, dazu kam, dass die Messe unter ihren Erwartungen blieb. Hatte die Agra Veranstaltungs GmbH zuvor mit bis zu 30 000 Besuchern gerechnet, kamen an drei Tagen 18 600 nach Wermsdorf, um Programm und Stände von 200 Ausstellern und Partnern zu besuchen.

Und auch wenn bei den meisten Gästen und Ausstellern der neue Austragungsort am größten Barockjagdschloss Europas gut ankam, häuften sich die Ausgaben der Macher. „Das war wirtschaftlich deutlich defizitär“, so drückt es Sprecher Norbert Schmid aus. Geschuldet sei dies den besonderen Umständen, die das Gelände mit sich bringt. Allein für die Elektroanlagen seien Mehrkosten im hohen fünfstelligen Bereich entstanden, nennt er ein Beispiel.

Nach mehreren Gesprächen in den vergangenen Wochen ist die Entscheidung nun gefallen: Die Messe kehrt 2023 auf das Agra-Gelände zurück. „Wirtschaftlich machbar hätten wir das in diesem Jahr in Schloss Hubertusburg nicht hinbekommen“, sagt Norbert Schmid von der Agra Veranstaltungs GmbH, betont aber auch: „Wir stehen sehr zu dem Standort Wermsdorf und wollen weiterhin in der Region engagiert bleiben.“

Leipziger wollen Betriebskonzept für Schloss

Wolle man hier Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft durchführen, brauche es für das Schloss-Areal ein Betriebskonzept. Doch für eine Umsetzung in diesem Jahr reiche die Zeit nicht. Bereits jetzt laufen die Verhandlungen mit Ausstellern, müssen Pläne gemacht werden. Schmid versichert, man bleibe weiter Partner beim Horstseefischen im Oktober und entwickle auch Ideen für kleinere Veranstaltungen in Wermsdorf – gern in Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort.

Wermsdorfer Bürgermeister: Schloss erlebbar machen

Für Bürgermeister Matthias Müller (CDU) kommt die Absage nicht überraschend. Der hohe logistische Aufwand und die Auflagen, allein schon durch den Denkmalschutz, seien ihm bekannt: „Letztlich muss so etwas finanziell machbar sein und nicht noch zur Kostenfalle werden.“ Er habe stets bei Entscheidungsträgern dafür geworben, hier mehr zu ermöglichen und werde das auch weiterhin tun, kündigt er an. „Wir sind uns einig, dass wir Schloss Hubertusburg erhalten wollen. Doch erhalten heißt für mich auch erlebbar machen“, sagt er. Dabei müsse es das Ziel sein, das Areal mit Veranstaltungen für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und nicht allein Hochkultur im Blick zu haben. „Wir brauchen hier große Events wie die Messe Jagd und Angeln oder Konzerte wie das von Matthias Reim im August“, meint er nachdrücklich, „das sorgt für Strahlkraft und hilft der Region.“

Die jetzt getroffene Entscheidung zeige, dass alle Entscheidungsträger zusammenarbeiten müssen, um Hubertusburg als Veranstaltungsort zu etablieren, so Müller. „Da muss man auch genau schauen, welche Hürden zu groß sind und auf Initiatoren zugehen“, findet er. Bei der Agra Veranstaltungs GmbH weiß man um die Unterstützung vor Ort. „Wir haben sehr, sehr gute Gespräche mit Gemeinde, Bürgermeister, Landrat und dem Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt geführt“, sagt Norbert Schmid. Jetzt hoffe man, dass die Verhandlungen für ein Betriebskonzept erfolgreich verlaufen. Dann hätte Wermsdorf durchaus wieder Chancen auf die Jagd & Angeln.