Pilotprojekt startet – Fahrräder von Nextbike jetzt auch in Schkeuditz verfügbar

Das Unternehmen Nextbike vermietet ab sofort Fahrräder in Schkeuditz: Ein zweijähriges Pilotprojekt soll ergründen, ob das aus Großstädten bekannte Bikesharing in dünner besiedelten Regionen funktioniert. Auch Daten werden gesammelt – für Zukunftstechnologie.

Fahrräder von Nextbike in Schkeuditz: Auch in der Stadt westlich von Leipzig können die Zweiräder jetzt ausgeliehen werden.

Schkeuditz. Seit diesem Donnerstag können Menschen in Schkeuditz Fahrräder im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts flexibel mieten. So stehen laut Landratsamt Nordsachsen mindestens 85 Zweiräder vom Unternehmen Nextbike in der Stadt bereit, die zunächst durch zwei Lastenräder ergänzt werden.

Entsprechende Mietsysteme sind aus vielen Großstädten bekannt: Nach einer Registrierung sehen Kundinnen und Kunden in einer App, wo Fahrräder verfügbar sind, können sie auf diesem Weg ausleihen und flexibel wieder abstellen.

85 Räder stehen jetzt in Schkeduitz zur Verfügung – auch zwei Lastenräder © Quelle: Michael Strohmeyer

Teil des Projekts „Ready for Smart City Robots“

Nach Angaben von Anita Benassi, mit der „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“ ebenfalls am Projekt beteiligt, können die in Schkeuditz über Nextbike gemieteten Fahrräder nur im Stadtgebiet wieder abgestellt werden. Es sei also vorerst nicht möglich, ein Fahrrad in Schkeuditz zu leihen und die Fahrt in Leipzig zu beenden. „Man kann aber zum Beispiel mit einem Lastenrad nach Leipzig zum Einkaufen fahren, dort pausieren und wieder zurückfahren“, erklärte sie.

Das Fahrradverleihsystem in Schkeuditz ist Teil des Projekts „Ready for Smart City Robots“ (R4R), das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird. Die Projektpartner, darunter auch Hochschulen, wollen über die Mieträder digitale Umgebungsdaten erfassen, die einen Beitrag zur Mobilität der Zukunft leisten sollen. „Die Sensoren schauen sich an: Wo ist der Weg breit genug? Wie frequentiert sind die Straßen zu bestimmten Uhrzeiten?“, erklärte Sebastian Zug, Professor vom Institut für Computerwissenschaften der TU Freiberg, jüngst der LVZ.

Perspektivisch sollen die Daten einmal den Einsatz von Lieferrobotern und sich selbstständig verteilenden Leihfahrrädern ermöglichen. Vor allem letzteres Modell ist für den ländlicheren Raum vielversprechend, so könnten Verleihsysteme auch in weniger dicht besiedelten Gebieten etabliert werden, ist man im Landratsamt überzeugt.

Modell soll sich auch an Berufspendler richten

Die zweijährige Projektlaufzeit solle Aufschluss darüber geben, welche Akzeptanz ein solches Fahrradverleihsystem hat. „Dass das Modell in Großstädten funktioniert, wissen wir“, sagt Jens Kabisch, 2. Beigeordneter und Dezernent im Landratsamt Nordsachsen. „In kleineren Städten ist das aber nicht selbstverständlich. Das hier ist somit ein Versuch und Angebot zugleich. Schkeuditz ist jetzt eine Smart City.“

Nach Angaben des Landratsamtes richtet sich das Modell in Schkeuditz vor allem an Berufspendler. So seien die Mieträder auch vorrangig an den Haltestellen des Nahverkehrs anzutreffen. Schkeuditz soll indes nicht die letzte Stadt sein, die auf Mieträder setzt: Das Projekt soll laut Landratsamt auch auf Taucha ausgeweitet werden – im Jahr 2024.