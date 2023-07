﻿„Nikolausgeschenk“ aus Pakistan: Leipziger Airbus erhält neue „Triebwerke“

Seit Jahren steht ein gestrandeter Airbus A310 am Flughafen Leipzig/Halle – und das ohne Triebwerke. Statt derer hat die Maschine, die früher einer pakistanischen Airline gehörte, jetzt Attrappen erhalten. Was hat der Flughafen damit vor?

Schkeuditz. Der weiße Airbus A 310, der seit über sechs Jahren am Flughafen Leipzig/Halle steht, gilt als „Überbleibsel“ eines Mannes, der einst mit ambitionierten Plänen nach Schkeuditz gekommen war: Eine Direktverbindung zwischen Leipzig und New York wollte Bernd Hildenbrand, der frühere Chef der Pakistan International Airlines, etablieren. Und als der Manager im Dezember 2016 nach Leipzig/Halle kam, um genau das zu verkünden, brachte er jenen Airbus mit, der seitdem am Airport steht. Medienberichten zufolge bezeichnete er das Mitbringsel als „Nikolaus-Geschenk“. Heute weiß man: Die Direktverbindung zwischen Leipzig/Halle und New York kam nicht zustande. Die Airbus-Maschine aber blieb in Schkeuditz, später erwarb sie der Flughafen nach längerem Hin und Her. Das „Nikolaus-Geschenk“ kostete den Flughafen letzten Endes also doch noch Geld, war also gar kein „Geschenk“.