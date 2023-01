﻿Helios feuert Ärztlichen Direktor in Schkeuditz

Unruhige Zeiten in der Schkeuditzer Helios-Klinik. Das Unternehmen hat seinen Ärztlichen Direktor zum Jahreswechsel vom Dienst freigestellt.

Schkeuditz. In den Kliniken des Helios-Konzerns bleibt es unruhig. Das Unternehmen hat Professor Henrik Rüffert, den Ärztlichen Direktor am Standort Schkeuditz, zum Jahreswechsel freigestellt. Erst vor Kurzem war mitgeteilt worden, dass der Ärztliche Direktor des Helios-Herzzentrums, Professor Gerhard Hindricks, zum 1. März an die Berliner Charité wechselt.

Helios will bis Mittwoch Stellung zum Vorgang nehmen; Rüffert äußerte sich auf LVZ-Anfrage nicht. Der medizinische Leiter des Schkeuditzer Krankenhauses war auch Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie – und in der Klinik hochgeschätzt und angesehen, wie Mitarbeitende sowie Kolleginnen und Kollegen berichten. Möglicherweise geht die Freistellung auf unterschiedliche Auffassungen zur Zukunft des Hauses und zur Personalpolitik zurück.

„Wenn ein Ärztlicher Direktor geht, dann schrillen in der Kommunalpolitik alle Alarmglocken“, sagte Rayk Bergner. Der Schkeuditzer Oberbürgermeister hat in den letzten Wochen „eine erhebliche Unruhe“ im Krankenhaus wahrgenommen. Dieses sei enorm wichtig für die Grundversorgung der Stadt.