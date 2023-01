﻿Nach Kündigung des ärztlichen Direktors: Neuer Ärger in Schkeuditzer Helios-Klinik

Nachdem der Ärztliche Direktor seine Kündigung erhalten hat, rumort es kräftig an der Helios-Klinik in Schkeuditz.

Schkeuditz. Nach der Kündigung des Ärztlichen Direktors wird das Rumoren an der Schkeuditzer Helios-Klinik heftiger. In einem Schreiben an die Mitarbeiter hatte die Klinikleitung offenbar zunächst "persönliche Gründe" für das Ausscheiden von Professor Dr. Henrik Rüffert angeführt. Das legt eine E-Mail nahe, die eine Ärztin in leitender Position (Name ist der Redaktion bekannt) an den Kaufmännischen Leiter der Klinik sowie alle Mitarbeitenden verschickt hat. Das Schreiben liegt der LVZ vor. Sie äußert in der Mail scharfe Kritik.

Sie fühle sich, schreibt die Ärztin, aus „Gerechtigkeitssinn verpflichtet, Ihrem Brief an alle Mitarbeiter auch ebenso in öffentlicher Form zu antworten. Denn Ihre Zeilen haben mich schwer getroffen.“

Professor Henrik Rüffert hat zum Jahreswechsel seine Kündigung als Ärztlicher Direktor der Helios-Klinik in Schkeuditz erhalten. © Quelle: Lutz Weidler

Unternehmen spricht von „einvernehmlicher Trennung“

Dass Professor Rüffert die Klinik aus persönlichen Gründen verlassen habe, sei „schlichtweg gelogen“, schreibt die Medizinerin weiter. Sie finde es „traurig genug, einen so engagierten Mitarbeiter in Führungsposition, der sich wie kein anderer mit aller Kraft, Kompromissbereitschaft und zahllosen Ideen für den Erhalt einzelner Abteilungen und des gesamten Standortes Schkeuditz eingesetzt hat“, fallen zu lassen. „Aber dann auch noch die Geschichte zu fälschen und lapidar persönliche Gründe anzuführen, ist in meinen Augen verächtlich.“ Die E-Mail endet „mit nicht so freundlichen Grüßen“. Die LVZ konnte die Urheberin des Schreibens erreichen. Sie bestätigte, die E-Mail so verfasst zu haben.

Das Unternehmen selbst reagiert in seiner Antwort auf eine umfangreiche LVZ-Anfrage am Mittwochabend recht knapp. Helios spricht von einer „einvernehmlichen Trennung“ – eine Aussage, die nach Lage der Dinge zumindest fragwürdig erscheint. „Aus Gründen der Verschwiegenheit“ würden keine weiteren Details bekannt gegeben, teilt Martin-Thomas Wachter mit, zuständig für die Kommunikation im Bereich Helios-Ost.

OBM ist nach Gespräch mit Geschäftsführung erleichtert

Am Mittwoch hat sich indes der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) mit Klinikgeschäftsführer Matthias Hirsekorn getroffen. Im Anschluss zeigte sich der Stadtchef erleichtert. Aufgrund der Kündigung des Ärztlichen Direktors sei keine Schließung des Standortes zu befürchten. „Natürlich haben wir als Kommune ein Interesse daran, dass das Krankenhaus als Grundversorger der Stadt nicht in Schieflage gerät“, betont Bergner. Ihm sei eine solide Basis des Hauses bestätigt worden. Auch die Geburtenstation sei nicht gefährdet, so der OBM. Zur Causa Rüffert, „eine interne Angelegenheit“, könne und werde er sich nicht äußern. Ihm sei berichtet worden, dass Helios gewisse Synergien nutzen wolle, um Standorte zu erhalten.

Vielleicht ist damit gemeint, was zur Abberufung Rüfferts als Vermutung in Schkeuditzer Mediziner-Kreisen kursiert: Der Ärztliche Direktor habe sich gegen ein „Rotationsmodell der Mitarbeiter“ gewehrt. Die Arbeitsverträge sollten demnach so geändert werden, dass die Angestellten nicht nur in Schkeuditz eingesetzt werden könnten, sondern auch an anderen Helios-Standorten – etwa im Herzzentrum Leipzig. Vom Klinikum bestätigt ist das nicht.

Helios teilt derweil mit, dass „mit Hochdruck“ an der Neubesetzung des Ärztlichen Direktors sowie der Chefarzt-Position gearbeitet werde. „Wir stehen bereits in sehr guten Gesprächen“, teilt Unternehmenssprecher Wachter mit. Über die Personalie wolle das Unternehmen in der kommenden Woche informieren. Und auch über die Neuaufstellung von Abteilungen.

Das klingt nicht danach, dass bald wieder Ruhe einkehrt im Schkeuditzer Krankenhaus.