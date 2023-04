﻿Wie Schkeuditz um einen zweiten Kinderarzt kämpft

Bettina Rotzsch in der Robert Koch Straße 38 ist die einzige Kinderärztin in Schkeuditz - und soll nach dem Wunsch von Stadtrat und OBM mit einer zweiten Praxis entlastet werden.

Schkeuditz. Für viele Menschen in Schkeuditz ist es seit Jahren ein unerfüllter Wunsch: Familien und Akteure der Stadtpolitik bis hin zum Oberbürgermeister wollen einen zweiten Kinderarzt in die Stadt holen. Denn während Schkeuditz wächst, Schulen erweitert werden, neue Wohn- und Gewerbestandorte entstehen, tat sich bei der kinderärztlichen Versorgung in den vergangenen Jahren nichts. Noch immer gibt es in der Stadt nur eine Kinderärztin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch im Rathaus ist man schon länger der Meinung: Das sei für eine Stadt mit fast 19 000 Einwohnern zu wenig. Die Rede ist von genervten Kindern und Eltern, einem vollen Wartezimmer, langen Wartezeiten.

Stadträte starten neuen Anlauf

Schon 2018 sollte das Problem in Angriff genommen werden. Doch getan hat sich nichts: Die Kassenärztliche Vereinigung (KVS) wies stets darauf hin, dass Schkeuditz keinen Bedarf an einem weiteren Kinderarzt habe. Nun gibt es einen neuen Anlauf in der Stadt. Der Ausgang auch dieses Mal: offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fraktionsübergreifend haben die Mitglieder des Schkeuditzer Stadtrates dazu ein Schreiben aufgesetzt. Laut Stadt haben sie Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) in der letzten Ratssitzung beauftragt, dieses an die KVS weiterzuleiten. Die Räte fordern in dem Brief nachdrücklich, einen zweiten Kinderarzt oder eine zweite Kinderärztin zu etablieren.

Lange Wartezeiten „dürfen nicht weiter toleriert werden“

Wie ernst die Situation ist, soll eine Umfrage zeigen, die von den Stadträten im Internet durchgeführt wurde. Der Befragung zufolge warteten fast 50 Prozent der Kinder eine Stunde und 26 Prozent zwei Stunden – trotz Termin – auf ihre Behandlung. „Das mag aus Ihrer medizinischen Sicht wenig bedenklich erscheinen, da es sich bei geplanten Terminen oft nicht um schwer kranke Kinder handelt“, schreiben die Stadträte. „Dennoch sind solche Wartezeiten belastend und dürfen nicht weiter toleriert werden“.

Eltern warten mit ihren Kindern vor der Praxis der Schkeuditzer Kinderärztin. © Quelle: Michael Strohmeyer

Noch schlechter sehe es bei Kindern aus, die ohne Termin kämen: Von den 329 Antworten hätten 211 Eltern das Wertelevel „sehr schlecht“ angekreuzt, 74 “schlecht“. „Da die Masse der Befragten mit fiebernden, ansteckenden Kindern länger als zwei Stunden auf eine ärztliche Behandlung warten muss, erstaunen diese Resultate auf keiner Ebene“, schlussfolgern die Verfasser.

Was die Schkeuditzer Kinderärztin selbst sagt

Von ihrer Kritik ausnehmen wollen die Unterzeichner die behandelnde Kinderärztin selbst. Frau Dr. Bettina Rotzsch werde für ihre Fachlichkeit von den Kindern und Eltern „zum großen Teil geschätzt“, heißt es. Man sehe eine Medizinerin, die sich bemühe, „jedoch zugleich dem enormen PatientInnenaufkommen nicht gerecht werden kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragt man die Ärztin selbst, was sie von diesen Schilderungen hält, formuliert sie es nicht so drastisch, auch wenn sie in den vergangenen fünf Jahren einen Anstieg bei den Patientenzahlen beobachtet hat. Dr. Rotzsch bestätigt zwar, „dass es gerade in Infektzeiten viel zu tun gibt“. Im vergangenen November und Dezember seien etwa schon um acht Uhr am Morgen 15 Menschen da gewesen, auch Wartezeiten von zwei Stunden habe es gegeben. „Wir sind aber immer mittags fertig geworden“, versichert die Kinderärztin.

Generell seien entsprechende Wartezeiten „nicht unser täglich Brot“, sagt Rotzsch – und vergleichbar mit anderen Kinderärzten. Auch Neugeborene und Zugezogene würden weiterhin aufgenommen. Sie kommt dennoch zu dem Schluss: „Zwei Kinderärzte hätten in Schkeuditz genug zu tun.“

Kassenärztliche Vereinigung betont „Überversorgung“

Was also tun? Wie groß sind die Erfolgsaussichten, dass Schkeuditz tatsächlich einen zusätzlichen Kindermediziner erhält? Fest steht: Es ist nicht so einfach.

Noch hat die Stadt den Brief an die Kassenärztliche Vereinigung zwar nicht abgeschickt, verlautete in dieser Woche aus dem Rathaus. Auf eine LVZ-Anfrage zur Kinderarzt-Situation in Schkeuditz hat die KVS inzwischen aber Stellung bezogen. Sie verweist darauf, dass Schkeuditz dem Planungsbereich Delitzsch zugeordnet ist. Der Versorgungsgrad hier liegt laut KVS bei 146,6 Prozent – es sei also von einer „Überversorgung“ auszugehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch schon diese Einteilung sorgt für Kritik. Nicht jedes Elternteil besitze ein Auto, um den nächsten Mediziner aufzusuchen, auch die Nutzung des Nahverkehrs mit kranken Kindern könne „keine Lösung sein“, heißt es in dem Brief aus dem Schkeuditzer Stadtrat.

Zwei Lösungsvorschläge kursieren

Die Verfasser zeigen denn auch zwei Lösungsvorschläge auf. Sie bringen neben einer Sonderbedarfszulassung auch eine Ermächtigung von Ärzten ins Spiel. Dabei könnte kinderärztliches Personal aus Krankenhäusern zur Arbeit in einer Schkeuditzer Kinderarztpraxis ermächtigt werden. In beiden Fällen müsste das der Zulassungsausschuss entscheiden.

Im Hinblick auf diese zwei Vorschläge bleibt die KVS zurückhaltend, verweist auf eine entscheidende Voraussetzung: Demnach muss ein vorhandener Mediziner erst einen entsprechenden Antrag an den Zulassungsausschuss stellen. In einem möglichen Verfahren würden dann auch die umliegenden Kinderärzte befragt, ob sie einen Bedarf sehen. Ein komplexes bürokratisches Verfahren also – dessen Ausgang offen bleibt, auch fünf Jahre nach dem letzten Anlauf.