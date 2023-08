Mögliche Kürzungen im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz beunruhigen die Wirtschaft, denn mit der S 3 sind besonders viele Pendler unterwegs. Der Schkeuditz OBM sagt: Kürzungen auf der Linie würde den Wirtschaftsstandort treffen.

Schkeuditz/Leipzig. An einen Sitzplatz zu kommen, ist in den Zügen der S 3 über Schkeuditz bisweilen eine Herausforderung. Pendler, die auf der Strecke in Richtung Halle unterwegs sind, berichten immer wieder von vollen Zügen, vor allem zu den Stoßzeiten. Mittendrin ist auch der Leipziger Steven Thomas. „Ich pendele mehrmals wöchentlich von Engelsdorf nach Schkeuditz“, sagt der 36-Jährige, der beobachtet hat: „Von 6 bis 9 Uhr und am Nachmittag ist es immer voll in den Zügen. Mit einem Sitzplatz sieht es dann schlecht aus.“