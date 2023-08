﻿ Wohnungsnot im Leipziger Umland: Betroffene erzählen von der schwierigen Suche

Leipzig/Schkeuditz. „Schkeuditz boomt“, sagt Ronald Krause, der Pressesprecher der Kleinstadt zwischen Leipzig und Halle. Das hat vor allem zwei Gründe: zum einen die Ansiedlung großer Unternehmen wie Amazon und DHL, die von Flughafen- und Autobahnnähe profitieren; zum anderen die Nähe zu den beiden wachsenden Städten Leipzig und Halle. Beides hat zur Folge, dass Wohnraum in Schkeuditz Mangelware ist. Die einen suchen Mietwohnungen, da sie bei einem der vielen Unternehmen Arbeit gefunden haben. Die anderen suchen Eigenheime und Grundstücke, da sie im sogenannten Speckgürtel von Leipzig auf Dauer leben wollen. Die Konsequenz: Es ist aktuell ziemlich schwierig, in Schkeuditz eine Bleibe zu finden.

Diese Erfahrung müssen auch Kevin Kamphausen und seine schwangere Freundin Lisa Weißleder machen. Bereits seit einem halben Jahr sucht das junge Pärchen nach der ersten gemeinsamen Wohnung – am liebsten in Schkeuditz. Die beiden fallen nicht in eine der beiden Gruppen, die laut Stadtsprecher Krause aktuell vermehrt nach Schkeuditz ziehen: Sie arbeiten weder bei DHL oder Amazon, noch wollen sie aus der überfüllten Großstadt ins beschauliche Umland ziehen.

Die Wohnungssuche von Kevin Kamphausen und Freundin Lisa Weißleder in Schkeuditz gestaltet sich schwierig: Oft konkurriert das junge Pärchen mit vielen anderen Bewerbern. Hinzu kommt, dass sie ein Kind erwarten, für das auch noch Platz in der neuen Wohnung sein muss. © Quelle: privat

Im Gegenteil: Kamphausen wohnt aktuell in einem kleinen Dorf, rund 20 Kilometer südlich von Schkeuditz. „Ich finde es schön dort, aber in dem Ort gibt es nicht mal einen Bäcker oder einen Supermarkt“, sagt der 23-jährige Lkw-Fahrer. Ihm und seiner Freundin sei wichtig, einen Kinderarzt und ein Krankenhaus in der Nähe zu haben. Zudem wohnen Kamphausens Eltern in Schkeuditz – da er und seine Partnerin in Vollzeit arbeiten, käme ihnen die großelterliche Unterstützung vor Ort gerade recht.

Suche in Schkeuditz:„Die meisten Wohnungen sind für uns zu teuer“

Doch bei den Wohnungsbesichtigungen konkurrierten sie in der Regel mit 20 bis 30 anderen Bewerberinnen und Bewerbern, erzählt Kamphausen. „An einem Tag kriegen dann alle, die Interesse haben, ein Zeitfenster zugewiesen. Und dann gibt man sich die Klinke in die Hand.“ Einige Wohnungen fand das Paar bereits gut, kassierte jedoch Absagen. „Zudem sind die meisten Wohnungen für uns zu teuer“, sagt Kamphausen. Er und seine Freundin peilen eine Dreizimmerwohnung für maximal 1000 Euro warm im Monat an. Balkon und Badezimmer mit Fenster wären gut, sind aber kein Muss.

Ähnliche Vorstellungen von einer neuen Wohnung hat auch die 46-jährige Sandra Tinibel. Die Lohnbuchhalterin sucht bereits seit Anfang des Jahres nach einem neuen Zuhause für sich, ihren Partner und ihren Sohn. „Seit 19 Jahren wohnen wir bereits in unserer aktuellen Wohnung in Leipzig-Lindenthal“, erzählt Tinibel. Gerne würden sie auch weiterhin dort wohnen bleiben, doch: Der Vermieter hat die Wohnung an einen Privatmann verkauft – und der möchte zeitnah selbst einziehen. Noch sei der Zeitdruck nicht extrem, schildert Tinibel, die Kündigungsfrist betrage neun Monate.

Sandra Tinibel muss mit ihrer Familie ihre Wohnung in Leipzig-Lindenthal verlassen. Nun suchen sie in Schkeuditz nach einem neuen Zuhause. © Quelle: privat

„In Leipzig finden wir gegenwärtig kein Angebot, das vergleichbar mit unseren derzeitigen Mietbedingungen ist“, hat Tinibel feststellen müssen. Sie sei überrascht gewesen, wie sehr sich der Mietmarkt in der Region verändert habe, seitdem sie das letzte Mal – vor 19 Jahren – gesucht habe. Daher hegt sie nun die Hoffnung, in Schkeuditz eine preiswerte Wohnung zu finden – um in der Nähe von Leipzig zu sein, der Großstadt aber zu entfliehen. Aber auch für Familie Tinibel gestaltet sich die Wohnungssuche ausgesprochen kompliziert: „Entweder man findet nicht das Passende oder die Anbieter wollen, dass man sofort einzieht. Es gilt für die alte Wohnung aber ja eine Kündigungsfrist.“

Die Wohnungssuche in Schkeuditz ist nicht einfach. Die Stadt versucht mit Neubausiedlungen – hier das „Hallesche Feld“ – der Nachfrage gerecht zu werden. © Quelle: Michael Strohmeyer

„Wohnen in Schkeuditz ist noch gut möglich“

Der Schkeuditzer Stadtsprecher Krause sagt, das Problem sei, dass der Wohnungsbau in Deutschland allgemein ins Stocken geraten ist. Die Bundesregierung erreiche ihr Ziel von 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr bei Weitem nicht. Die Tendenz sei eher rückläufig, vor allem beim sozialen Wohnungsbau. Krause findet, bezahlbares Wohnen in Schkeuditz „ist jedoch noch gut möglich“. Auch an Sozialwohnungen mangele es in der Flughafenstadt nicht. So seien die Mieten für Domizile in DDR-Plattenbauten nach wie vor recht niedrig.

Zudem sind in Schkeuditz weitere Wohnungsbauprojekte geplant oder sie entstehen gerade – etwa die mehr als 100 Wohnungen auf dem „Halleschen Feld“ und die 100 neue Wohneinheiten auf dem Gelände der alten Papierfabrik. Aber die Nachfrage in Schkeuditz sei wegen der besonderen Umstände der Kleinstadt tatsächlich groß, bestätigt Krause.

Kevin Kamphausen und Sandra Tinibel versuchen derweil ihr Glück auch im Internet – und posten auf einschlägigen Facebook-Gruppen oder bei Ebay, dass sie eine Wohnung in Schkeuditz suchen. Kevin Kamphausen bleibt optimistisch, dass es dieses Jahr noch klappt mit dem Umzug. Und Sandra Tinibel hofft auch weiterhin, eine Wohnung zu finden, „in der man auch alt werden kann“.

