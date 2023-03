﻿Venus, Jupiter und Nordlichter - ein Besuch im Schkeuditzer Planetarium

Die Sternenwarte in Schkeuditz hat ihr Fernrohr bereits seit 1974. Damals wurde der Refraktor mit einem Kran in das Gebäude gehoben.

Nordlichter und helle Punkte am Abendhimmel sorgen derzeit für Aufmerksamkeit. Ein Ort, der einen genaueren Blick ermöglicht, ist die Sternenwarte in Schkeuditz. Doch was gibt es in dort zu sehen?

