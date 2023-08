﻿Ancient Trance Festival – die bunte Welt von Taucha

Taucha. Die Trommeln erklingen im Takt. Zwischen grünen Waldgeistern auf Stelzen tanzen drei ältere, finnische Damen umher, gehüllt in traditionelle Gewänder. Zwei Menschen blasen in Hörner, andere johlen dazu. Nein, wir befinden uns nicht in weiter Ferne. Wir sind in Taucha bei Leipzig, auf dem Ancient Trance Festival. An diesem Wochenende werden wieder um die 4500 Menschen erwartet, die zu Klängen von Maultrommel- und Weltmusik tanzen, an verschiedenen Workshops teilnehmen und bei Yoga und Meditation eine gute Zeit haben wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits zum 13. Mal findet das Ancient Trance Festival statt. Es sei aus einer Idee von ein paar wenigen Menschen entstanden und immer weitergewachsen, sagt die Pressesprecherin der Veranstaltung, Andreja Soleil. Dieses Jahr ist der Andrang besonders groß: Das Festival ist restlos ausverkauft. Ein besonderes Highlight wird neben den musikalischen Auftritten und den Workshops die bildende Kunst sein: Es werden Gesichter in die Bäume geschnitzt, eine große Phönix-Skulptur thront auf einem Abenteuerspielplatz und alle Besucherinnen und -Besucher sind eingeladen, gemeinsam eine Plastik aus Holz zu schaffen. In Zusammenarbeit mit dem sibirischen Kunsthandwerker Alexander Pavlov soll ein siebeneinhalb Meter langer Baumstamm in eine jakutische Stele verwandelt werden.

Zoya, Valentina und Maria aus Finnland (von links) trommeln. © Quelle: André Kempner

„Das Festival ist wie eine große Familie“

Andreja Soleil erklärt, die Skulptur stehe für die Rückbesinnung auf die Natur und werde auch nach der Veranstaltung am Großen Schöppenteich in Taucha bleiben. Die Naturverbundenheit ist laut der Pressesprecherin ein wichtiger Bestandteil des Festivals. So stehe Nachhaltigkeit auch stets im Zentrum der Planung: Es gibt größtenteils Öko-Toiletten, das Wasser soll sparsam genutzt werden und beim Essen wird auf ein größtenteils veganes/vegetarisches Angebot und nachhaltiges Geschirr gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Spaziergang über das Festival-Gelände erklingt immer wieder der verspielte und durchdringende Sound der Maultrommel. Süßliche Gerüche, die an eine verwunschene Welt erinnern, steigen in die Nase. Viele Menschen schlendern barfuß an den kleinen Ständen und Bühnen vorbei. Es ist ein Ausflug in eine Welt, in der der schnelle Takt der Großstadt keine Rolle spielt und die meisten Menschen eine tiefe Entspannung ausstrahlen.

Susan Wales beim Spinnen und Jörn Kaltofen beim Stricken. Das Paar verkauft selbst gemachte, nachhaltige Kleidung. © Quelle: André Kempner

Genau danach sucht auch die 23-jährige Feya. Feya sei ihr Künstlerinnenname, sagt sie. Abends wird sie mit einem brennenden Stab über das Gelände tanzen. Aber was genau ist es, dass sie hier in Taucha sucht? „Die Gemeinschaft, das Vertrauen, die Magie“, sagt Feya. Sie lebt schon seit einigen Jahren zeitweise mit Gleichgesinnten in Portugal an der Algarve. Wenn die gebürtige Berchtesgadenerin zurück in ihre Heimat kommt, ist das für sie ein Kulturschock. Auf dem Ancient Trance Festival fühlt sie sich zu Hause. So beschreibt es auch Tonique Maitri, die ebenfalls Feuerkunst darbietet: „Das Festival ist wie eine riesige Familie.“ Aber wie setzt sich diese Familie zusammen?

Das Gelände rund um den Großen Schöppenteich gleicht einem großen Spielplatz. Die Kinder finden das gut. © Quelle: André Kempner

Eine diverse Mischung

Festival-Organisator Clemens Voigt sagt: „Die Menschen kommen aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem Ausland hierher.“ Aber: Mit der Zeit hätten auch immer mehr Menschen aus Taucha und Umgebung Anteil genommen. Er beschreibt das Team und die Gästeschar als diverse Mischung: „Manche kommen primär wegen der Feuershows, andere wiederum wegen der Welt- und Maultrommelmusik. Was uns alle eint, ist, dass wir eine weltoffene, inkludierende Gemeinschaft sind, die jegliche Form von Diskriminierung und Ausgrenzung ablehnt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Künstler Alexander Pavlov. © Quelle: André Kempner

Für Voigt ist es wichtig zu betonen, dass die Förderung und Verbreitung der Maultrommel-Musik nach wie vor ein elementarer Bestandteil des Festivals ist. So gebe es auf den Bühnen auch keine elektronischen Elemente – auch wenn es manchmal so klinge, weil die Maultrommeln einen starken Sound erzeugen. Diese Lautstärke führt auch hin und wieder zu Beschwerden durch Anwohner.

Festival mitten in der Stadt – „ein Spagat“

„Es ist natürlich ein Spagat, dieses Festival mitten in der Stadt zu veranstalten“, sagt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Das Festival findet im Stadtpark in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern statt – da seien laut Meier gewisse Konflikte programmiert. Doch: „Die meisten Menschen aus Taucha stehen dem Festival positiv bis neutral gegenüber“, sagt er. Dies bestätigt auch Organisator Voigt, der oft im Austausch mit der Nachbarschaft steht: „Wenn wir uns hier nicht willkommen fühlen würden, würden wir das Festival woanders machen.“

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) wird selbst über das Festivalgelände schlendern. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stimmung auf dem Ancient Trance Festival ist zum Start der Veranstaltung harmonisch und ausgelassen. Es ist definitiv ein Ort für die ganze Familie: Viele Kinder laufen über das Gelände, das in Teilen wie ein einziger, großer Spielplatz wirkt. Die Erwachsenen sitzen an ihren Ständen, wo sie zum Beispiel selbst gestrickte Kleidung oder Instrumente zum Kauf anbieten. Andere tanzen mit bunten Tüchern, jonglieren oder sitzen meditativ im Schneidersitz. Eine bunte Parallelgesellschaft mitten in Taucha.

LVZ