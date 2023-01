﻿Neuer Fahrrad-Großhändler im Raum Leipzig: „Fahrrad XXL“ eröffnet Filiale in Taucha

Am Montag hat der Händler „Fahrrad XXL“ seine neue Filiale bei Leipzig eröffnet – direkt an der A 14. Damit gibt es einen weiteren Großhändler im Raum Leipzig, der vom Fahrrad-Boom profitieren möchte.

Eine Teststrecke und die Qual der (Aus)wahl: Das Unternehmen Fahrrad XXL hat am Montag in Taucha seine erste Filiale im Raum Leipzig eröffnet.

Leipzig/Taucha. Die etablierten Fahrradhändler in und um Leipzig bekommen neue Konkurrenz: Der Zweirad-Verkäufer „Fahrrad XXL“ hat am Montag seine neue Filiale in Taucha eröffnet – nur weniger Meter hinter der Stadtgrenze zu Leipzig. XXL, das soll nicht nur der Name versprechen, sondern auch das Konzept: So ist nach Unternehmensangaben auf einer Verkaufsfläche von fast 6000 Quadratmetern eines der größten Fahrradgeschäfte in Deutschland entstanden.

Familie Lasse aus Leipzig testet ein Lastenrad vor der neuen Fahrrad-XXL-Filiale in Taucha. Der Zweijährige Max durfte schon einmal in der Transportboxplatz nehmen. Hier haben bis zu vier Kinder einen kleinen Sitz mit Gurt. © Quelle: Wolfgang Sens

Der Filial-Standort dürfte in und um Leipzig schnell an Bekanntheit erlangen, befindet er sich im Gewerbegebiet an der Autobahn schließlich in exponierter Lage. Nachbarn des Fahrrad-Großmarktes sind das Gartencenter „Dehner“ sowie das zur Höffner-Gruppe gehörende Möbelhaus „Möbel Kraft“.

In Taucha betreibt Fahrrad-XXL jetzt auch ein Lager

FahrradXXL betreibt in Deutschland über ein Dutzend Fahrrad-Geschäfte sowie einen Online-Shop. Wer im Netz bestellt, könnte fortan aus der Dependance in Taucha beliefert werden – neben einer Werkstatt ist dort auch ein Lager entstanden.

Die Baupläne waren im vergangenen Jahr bekannt geworden, bis zu zehn Millionen Euro sollte der Neubau kosten. "Neben unseren Standorten in Dresden, Chemnitz und Halle hatten wir noch eine geeignete Fläche für Leipzig gesucht und sind hier in Taucha fündig geworden", sagte Geschäftsführer Hamid Ameli. Ausreichend Land für großflächigen Einzelhandel zu finden, sei dabei "gar nicht so einfach" gewesen.

Konkurrent für Stadler und Co.

Fahrrad-XXL ist freilich nicht der erste Fahrrad-Großhändler, der in und um Leipzig Zweiräder verkauft: Im Jahr 2019 hatte die Regensburger Firma "Stadler" eine Filiale auf dem Gelände der Alten Messe eröffnet, ein anderes Fahrrad-Center betreibt das Unternehmen in Günthersdorf im "Nova". Hinzu kommen weitere Fahrradhändler in Leipzig, etwa "Lucky Bike", aber auch kleinere Anbieter.

Der Befürchtung, dass den Kleineren durch Großmärkte à la Fahrrad XXL die Verdrängung drohe, widersprach Geschäftsführer Ameli bereits: „Der Bedarf ist groß, es gibt Platz für jeden Händler. Allerdings galt es bei der Ansiedlung die Handelsinteressen der Stadt Leipzig zu berücksichtigen.“

Das Marktumfeld verspricht für die Fahrradanbieter indes gute Umsatzchancen: Längst ist von einem Fahrrad-Boom in Deutschland die Rede, wurden in der Corona-Pandemie auch E-Bikes immer gefragter, wenngleich Lieferengpässe auch die Zweiradbranche plagten. Kaum hatte sich die Corona-Krise verabschiedet, rückten die hohen Energie-Preise das Fahrrad wieder in den Fokus. Wie Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV), dem "Handelsblatt" sagte, würden die gestiegenen Mobilitätskosten viele Menschen motivieren, häufiger aufs Rad zu steigen.