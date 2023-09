﻿Taucha hat jetzt unterirdische Glascontainer – Leipzig will nachziehen

Taucha/Leipzig. Annahmestellen für Glasmüll sind nicht als Orte bekannt, an denen man sich gerne aufhält, die Liste an potenziellen Störfaktoren ist lang: Da liegen mancherorts Glasscherben und Müll vor den Containern, ist der Geräuschpegel hoch, der Geruch bisweilen unangenehm. Im Tauchaer Rathaus ist man sich dessen bewusst, doch nun wollen die Verantwortlichen eine Lösung für die Probleme gefunden haben.

Die Rede ist von unterirdischen Glascontainern oder auch Unterflur-Glascontainern: Sie stehen jetzt in der Weststraße am Bahnhof, wie gewohnt gibt es Behälter für grünes, braunes und weißes Glas. Das Prinzip ist schnell erklärt: Man nehme die Glascontainer und verfrachte sie unter die Erde. Bis auf die Öffnung und den „Hals“ bleibt die Anlage im Verborgenen. Bürgermeister Tobias Meier (FDP) sieht Taucha hier in einer regionalen Vorreiterrolle. „Uns ist nicht bekannt, dass es weitere Unterflur-Container im Landkreis Nordsachsen oder auch in der Stadt Leipzig gibt. Daher sagen wir jetzt selbstbewusst: Das sind die ersten Unterflur-Glascontainer in der nahen Region.“ Die Stadt wolle das System testen und in den nächsten Jahren Stück für Stück in die Wohngebiete bringen.

Die neuen Container sind unterirdisch etwa so groß wie der viereckige Bereich um sie herum. © Quelle: André Kempner

Weniger Lärm, keine Geruchsbildung

Meier und seine Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung sehen mehrere Vorteile in der unterirdischen Lösung. Erstens: die geringere Lärmbelastung. „Es ist deutlich leiser als bei anderen Anlagen, bei denen Schilder auch die Abgabezeit einschränken“, sagt Holger Tobiaschek, stellvertretender Leiter des Bereichs Bauwesen im Tauchaer Rathaus. Zweitens: Eine Geruchsbildung bleibt im besten Fall aus oder ist weniger stark. Wie Tobiaschek sagt, erhitzten sich die Reste nämlich nicht, unter der Erde bleibe es kühl. Und drittens: Die Container sind barrierefrei. „Auch Rollstuhlfahrer kommen hier ran“, sagt er.

Hinzu kommt: Die Verantwortlichen hoffen so, Müllablagerungen an der Abgabestelle den Kampf anzusagen. „Hinter den Containern gibt es oft Müll. Wir gehen davon aus, dass die Bauweise hier abschreckend wirkt“, sagt Tobiaschek. Diese Vorzüge gibt es natürlich nicht umsonst: Laut Bürgermeister Meier kosten die Unterflurcontainer 44 000 Euro, „keine kostengünstige Variante“, wie er zugibt. Die Stadt habe sich eine Umrüstung schon länger vorgenommen, durch Fördermittel im Zuge des Ausbaus der Weststraße sei eine Umsetzung nun möglich gewesen. An der angrenzenden Straße sind die Bauarbeiten inzwischen abgeschlossen. Neu ist unter anderem ein Schutzstreifen für Radfahrer.

Tobias Meier (FDP), Bürgermeister der Stadt Taucha, am neuen Containersystem am Bahnhof. © Quelle: André Kempner

Container werden zur Entleerung rausgezogen

Was die Menschen vom Containersystem halten, wird sich noch zeigen. Als der Bürgermeister am Donnerstag eine leere Flasche Rotkäppchen versenkt, sind keine Passanten und Anwohner auf der Straße. Das nächste Wohnhaus steht auch nicht unmittelbar am Container-Standort.

Die Stadt relativiert aber: Es gebe durchaus Wohnbebauung in der Umgebung. Und wer mit der S-Bahn zur Arbeit fahre, könne seinen Glasmüll gleich auf dem Weg entsorgen. Apropos Entsorgung: Die Abholung der Glasreste soll nach demselben Prinzip verlaufen wie bei den oberirdischen Pendants. Die Container werden laut Stadt rausgezogen und entleert, das funktioniere mit demselben Fahrzeug. Andere Städte haben mit dem System schon Erfahrung: In Mitteldeutschland kommt es beispielsweise in Halle zum Einsatz.

Leipzig will ebenfalls Unterflur-Container

Wie zu hören ist, waren bereits Kollegen aus Leipzig in der Nachbarstadt und haben sich das System mit Interesse angeschaut. Tatsächlich gibt es in der Messestadt bisher keine Standorte, an denen sich Glascontainer unterirdisch im Boden befinden, wie die Stadtreinigung der LVZ am Donnerstag bestätigte. Offenbar soll sich das ändern: „Wir kennen solche Lösungen und arbeiten an deren Umsetzung, da diese Form der Sammlung in Zukunft als ein Teil neben der klassischen Entsorgung gesehen wird“, sagt eine Sprecherin der Stadtreinigung. Das Projekt liege bei der Abfall-Logistik Leipzig GmbH (ALL).

Als Anwendungsbeispiele nennt der städtische Eigenbetrieb den geplanten Freiladebahnhof Eutritzsch oder die Wohnanlage am Bayrischen Bahnhof. Dort sollen Mülltonnen, also etwa für Restmüll, unter die Erde gebracht werden. Die Vorreiterrolle beim Glasmüll behielte demnach Taucha.

