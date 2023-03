﻿Swing-Legende Harry Künzel ist tot

Sein Leben war die Musik: Harry Künzel ist tot. Mister Swing starb mit 90 Jahren. Was bleibt, sind Erinnerungen an einen Vollblutmusiker, der immer auch für einen Spaß zu haben war.

Taucha. Die Klarinette und das Saxophon von Mister Swing, wie das Tauchaer Urgestein Harry Künzel auch oft und gern genannt wurde, sind für immer verstummt. Am Freitag, den 3. März, ist der vielen Tauchaerinnen und Tauchaern bekannte Vollblutmusikant im Alter von 90 Jahren verstorben.

Die Musik bestimmte sein Leben. Seit frühester Kindheit ließ ihn die Welt der Klänge nicht mehr los. Er leitete als studierter Musikpädagoge etliche Chöre in Leipzig und Taucha, war mit Klarinette und Saxophon solistisch oder in Bigbands unterwegs und er war Mentor, Lehrer und Betreuer für Musikschüler und -Studenten.

Bach mit Künzel-Stempel

Obwohl klassisch ausgebildet, zog es ihn eher zum Swing oder zum Jazz und so drückte er bekannten Stücken von Bach bis Mozart seinen ihm eigenen musikalischen Stempel auf und würzte das Ganze mit seiner bekannt launigen Moderation. Auch seine Kinder Christiane, Lutz und Tobias sowie die Enkel und Urenkel haben fast alle seine musikalischen Gene geerbt. Ehefrau Christa, mit der er 2021 das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern konnte, stand ihm bei seinem musikalischen Schaffen immer hilfreich zur Seite.

Mister Swing gehörte zu Festen dazu

Bei vielen Festen und Märkten in Taucha gehörten die Klarinette und das Saxophon von Mister Swing immer mit dazu. Mit dem Bert-Kaempfert-Titel „Dankeschön, ich sag Dankeschön“, verabschiedete sich der Vollblutmusikant Harry Künzel immer von seinem Publikum, das ihm nun ein großes „Dankeschön, lieber Harry“ auf seinem letzten Weg zurückgibt.

Die Trauerfeier findet am Freitag (10. März) um 13 Uhr in der St.-Moritz Kirche in Taucha statt. Und typisch Familie Künzel: Statt Blumen solle lieber für den Erhalt der Kirchenorgeln in Nerchau und Taucha gespendet werden, heißt in ihrer Traueranzeige.