﻿Taucha: Was beim Tauchschen alles geboten wird

Taucha. Am kommenden Wochenende steht Taucha wieder ganz im Zeichen seines traditionellen Tauchscher. Am Freitag wird Bürgermeister Tobias Meier (FDP) das Stadtfest traditionell mit dem Fassbieranstich eröffnen. Gefeiert wird auf dem Markt und auf der Festwiese. Auch auf der Flaniermeile zwischen Badergasse und Parthebad wird Kulinarisches und Kulturelles angeboten.

Veranstaltungsbranche leidet

„Wir denken, dass wir mit unserer Programmauswahl ein möglichst breites Publikum erreichen werden“, hofft Bernd Hochmuth vom gleichnamigen Veranstaltungsmanagement. Einfach sei es aber nicht gewesen, so der Veranstaltungsprofi. Diese Erfahrung musste er schon beim diesjährigen Leipziger Stadtfest machen. „Die ganze Veranstaltungsbranche leidet unter den stark gestiegenen Kosten und auch an Personalmangel. Das macht eine vernünftige Planung für alle äußerst schwierig. Wir können doch die Kostenexplosion nicht eins zu eins an unsere Besucher weiterreichen, dann sind wir alleine auf dem Platz“, so Hochmuth. Erfreulicherweise bringen sich viele Vereine aktiv in die Organisation ein. Das sei ein Markenzeichen des Tauchschen. „Zum Glück haben viele regionale und überregionale Unternehmen durch materielle und finanzielle Unterstützung mit dafür gesorgt, dass kein Eintritt erhoben werden muss“, ergänzte Bürgermeister Meier. Er blickte dabei auch schon auf das Jahr 2024, denn dann feiert Taucha 1050 Jahre Ersterwähnung.

Erster Programmpunkt am Freitag ist von 14 bis 16 Uhr wieder der Seniorennachmittag auf der Festwiese. Interessierte Senioren können sich erstmals kostenfrei durch einen Fahrdienst zur Festwiese bringen und abholen lassen. Bei Interesse an der Beförderung einfach bei „Helfer hilft immer“ telefonisch unter 0151 55954178 anmelden.

Musikalisch-tänzerisches Programm

Mit einem musikalisch-tänzerischen Programm sorgen ab 19 Uhr die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule und des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Taucha sowie die Linedance Igels für den Auftakt des Veranstaltungsreigens. Moderator Roman Knoblauch wird den Gästen auch einige der Sponsoren des Stadtfestes vorstellen. Um 21 Uhr führt die Live-Band Nightfever in die Partynacht.

Nach drei Jahren Pause startet am Freitag der 18. Sparkassen Tauchscher-Stadtlauf. Nach dem Lauf der Bambinis um 17.15 Uhr geht es für die Älteren auf dem 2,5 km langen Rundkurs wieder durch die Altstadt und den Stadtpark. Meldeschluss ist am 25. August, 11 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.stadtlauf-taucha.com/anmeldung.

Staffelwettbewerb in der Mehrzweckhalle

Ausrichter LCT organisiert auch den Staffelwettbewerb um den Wanderpokal des Bürgermeisters, der am Samstag um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt. Danach können die Kids beim EnviaM Städtewettbewerb an der Grundschule Am Park um möglichst viele Kilometer mitradeln oder sich in der beliebten Spielstraße an zahlreichen Mitmachaktionen beteiligen, bevor um 20 Uhr der Lampionumzug startet.

Neben der Vielzahl an Programmpunkten erwartet die Besucher auf der Festwiese ein großer Rummel mit Zuckerwatte und vielen Fahrgeschäften. Auf dem Markt werden unterschiedliche Livekünstler und -Formationen sowie regionale DJ’s für Unterhaltung und Stimmung sorgen. So wird mit den Pappelarena DJ’s oder dem Auftritt von Emi Flemming – der auffallenden DJane aus Österreich – die Post abgehen. Acina, 2 Engel & Charlie und die Roozters heizen bis am Samstag bis 1 Uhr den Fans der elektronischen Musik ein.

„80’s Gentlemen“ und Höhenfeuerwerk

Auf der Festwiese wollen es um 19.30 Uhr die „80’s Gentlemen“ Roman Knoblauch und Frank Gurke krachen lassen, mindestens genauso wie das Höhenfeuerwerk, das um 22.30 Uhr steigen wird. Danach machen gegen 22.45 Uhr die deutschen Pop-Divas Cora mit ihrem Ohrwurm „Amsterdam“ Station. Vielleicht singt Roman Knoblauch mit Sänger und Komponist Tom Reichel zuvor noch einmal seinen Hit „Behüter der Momente“.

Bevor am Sonntag ab 14 Uhr in der Kriekauer Straße der vom Heimatverein organisierte Festumzug starten wird, findet 10 Uhr auf dem Markt wieder eine ökumenische Andacht statt. Danach spielen die „Tauchaer Musikanten“ zum Ur-Krostitzer Frühschoppen auf.

Stadtlauf und Festumzug

Zum Stadtlauf und dem Festumzug sowie zur Spielstraße wird es in der Innenstadt Vollsperrungen geben, um die Sicherheit der Besucher und Teilnehmer zu gewährleisten. Die Ein- und Durchfahrt ist in dieser Zeit nicht möglich.

Alle Informationen rund um das Stadtfest sind im Internet unter www.taucha.de/tauchscher, auch auf Facebook und Instagram sowie im Stadtanzeiger August zu finden.

