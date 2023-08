﻿Nach tödlichem Brand in Last: Revision zugelassen

Leipzig/Last. Wurden während des Mordprozesses nach dem tödlichen Brand im nordsächsischen Last eventuell Rechtsfehler begangen? Das wird der Bundesgerichtshof im Februar 2024 prüfen, denn die Revision wurde jetzt zugelassen. Dies teilte Carsten Pagels, der Verteidiger des Angeklagten Detlev B., auf Anfrage der TZ mit. In dem spektakulären Indizienprozess war der 73-jährige Detlev B. im Oktober 2022 wegen Brandstiftung mit Todesfolge zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft hatten gegen das Urteil Revision eingelegt.

War es doch Mord oder sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Um diese spannende Frage wird es in der mündlichen Hauptverhandlung am Bundesgerichtshof gehen, die in Leipzig stattfinden wird. Vorangegangen war ein aufwendiger Indizienprozess vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Leipzigs, der dort im Herbst letzten Jahres nach der Erkrankung eines Richters bereits ein zweites Mal aufgerollt werden musste.

Spuren unter dem Schuh

Wie berichtet, soll der gelernte Bauschlosser Detlef B. (73) am 21. Juni 2020 gegen 11.30 Uhr auf dem Grundstück seiner Lebensgefährtin Barbara Z. im Beilroder Ortsteil Last das Feuer gelegt haben. Dieses brach nahezu zeitgleich in der Scheune und im Carport aus. Dabei starb der schwerbehinderte 46-jährige Thomas Z., der Sohn der Lebensgefährtin. Die Anklage geht davon aus, dass Detlef B. die Versicherungssumme kassieren wollte. Dass der ungeliebte Stiefsohn bei dem Feuer ums Leben kam, habe er billigend in Kauf genommen.

Der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf hielt es für „ausreichend belegt“, dass der Rentner den Brand in der Scheune und im Carport mittels Kraftstoff gelegt habe. Zur Begründung verwies er auf die Indizien. So wurden zum Beispiel Spuren des in der Scheune gefundenen Brandbeschleunigers unter den Schuhen von Detlef B. entdeckt. Ein psychiatrischer Gutachter hatte beim Angeklagten keine Anzeichen für psychische Störungen oder Krankheiten gesehen, die eventuell für eine verminderte Schuldfähigkeit sprächen.

Der Bundesgerichtshof Der Bundesgerichtshof ist die höchste Instanz für Zivil- und Strafverfahren. Seine Aufgabe ist es, die Entscheidungen der ihm untergeordneten Gerichte zu überprüfen, die Rechtseinheit zu wahren und das Recht weiterzuentwickeln. Sitz des BGH ist Karlsruhe, wo auch fast alle Senate tagen. Ausnahmen sind der V. und VI. Strafsenat, die in Leipzig angesiedelt sind. Hauptsächlich entscheiden die Strafsenate des Bundesgerichtshofs über Revisionen gegen erstinstanzliche Urteile der Landgerichte, und zwar der Großen Strafkammern. Hält der BGH einen Revisionsantrag für unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann er durch Beschluss entscheiden. Dies ist auch der Fall, wenn das Gericht eine zugunsten des Angeklagten eingelegte Revision einstimmig für begründet hält. Nur in fünf Prozent der Fälle wird eine Revision nach Hauptverhandlung durch ein Urteil entschieden.

In der Urteilsbegründung verwies Jagenlauf auf die zunehmend bedrückende Familiensituation, in der sich der Angeklagte befunden habe. Sein Verhältnis zu Thomas Z. sei von wachsenden Zwistigkeiten gekennzeichnet gewesen. Er habe keinen anderen Ausweg gesehen, als sich mit dieser Tat daraus zu befreien. Hinweise für eine vorsätzliche Tötung und Mord sah er aber nicht.

Anklage geht von Mord aus

Die Angaben des Angeklagten zum Brandgeschehen sah das Gericht als widersprüchlich an. Vor allem seine Schilderungen zum Ausbruch des Brandes seien „eindeutig widerlegt“. Jagenlauf argumentierte, dass eine Rettung des Stiefsohnes „möglich gewesen“ sei. Der Angeklagte habe es aber vorgezogen, wichtige Unterlagen aus dem Haus vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen. Sein Ziel sei es gewesen, die Versicherungssumme – bis zu 230 000 Euro – zu kassieren. Damit habe er sich mit Barbara Z. einen schönen Lebensabend machen wollen. „Stattdessen haben Sie eine Katastrophe ausgelöst“, so Jagenlauf. „Damit werden Sie nun leben müssen.“

Mit der 12-jährigen Haftstrafe blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Angeklagten gefordert. Sie sah „Heimtücke“ und „Habgier“ als Motive als erwiesen an.

Nebenklage und Verteidigung hatten dagegen auf Freispruch plädiert. Übereinstimmend verwiesen Verteidiger Carsten Pagels und Nebenklage-Vertreterin Ramona Theobald auf die depressive Verstimmung des schwerbehinderten Brandopfers Thomas Z. (46). Sie hielten einen Selbstmord für wahrscheinlich. 

„Ein Fünkchen Hoffnung“

So habe er sich zunehmend in sein Zimmer zurückgezogen, eine ärztliche Behandlung seiner schweren Herzerkrankung verweigert und suizidale Andeutungen gemacht. Jagenlauf hielt die von den Verteidigern dargelegten Tatversionen jedoch für „ausgeschlossen“.

Der Angeklagte beteuerte in seinem Schlusswort: „Ich habe den Brand nicht gelegt.“ Pagels sagte nach der Urteilsverkündung, dass sein Mandat „schockiert“ sei. Die Revisionsverhandlung bedeute für den betagten Detlev B., der in Waldheim einsitzt, nun „ein kleines Fünkchen Hoffnung.“

Auch er selbst sei von der Entscheidung des Bundesgerichts freudig überrascht worden: „Es passiert sehr, sehr selten, dass so eine Revision zugelassen wird“, erläuterte er. „Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass an der Begründung etwas dran ist.“ Fragt sich nur, welche Punkte die Richter nun kritisch unter die Lupe nehmen wollen – denn auch die Staatsanwaltschaft hatte ja Revision beantragt. Es bleibt also spannend. Bei einem Revisionsprozess wird nur überprüft, ob es Rechtsfehler gab. Es werden keine neuen Beweise erhoben.