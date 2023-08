In Nordsachsen steigt die Zahl der Unfälle mit E-Bikes deutlich an

Torgau. Das Interesse an einem Pedelec, sprich an einem von einem Elektromotor angetriebenen Fahrrad, ist bei den Deutschen in den zurückliegenden fünf Jahren enorm gestiegen. Das Geschäft mit und der Verkauf von sogenannten E-Bikes boomt bei den Fahrradhändlern wie auch im Internet. Und die Branche rechnet mit einem enormen Wachstum.

Mit dem stetig steigenden Verkauf von E-Bikes steigt aber auch die Anzahl der Verkehrsunfälle, in die Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer verwickelt waren. Dies machen die Zahlen deutlich, die den Landkreis Nordsachsen betreffen: 2021 gab es 20 von der Polizei registrierte Verkehrsunfälle mit einem Pedelec, bei denen 16 Personen verletzt wurden, sechs davon schwer. Im zurückliegenden Jahr 2022 kamen bereits 25 Unfälle zur Anzeige, bei denen 23 Beteiligte verletzt wurden, acht von ihnen schwer. Im Landkreis Nordsachsen stieg auch insgesamt die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung Radfahrender: 2021 waren es 188 und im Vorjahr insgesamt 230.

Bundesweit steigende Zahlen

Diese Trends lassen sich auch bundesweit feststellen. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes verunglückten 2021 bundesweit insgesamt 17 045 Menschen, die mit einem Pedelec im Straßenverkehr beziehungsweise auf öffentlichen Wegen unterwegs waren. Das sind acht Mal mehr als im Jahr 2014 mit rund 2223 Verunglückten.

Eine ähnliche Entwicklung findet sich auch bei den tödlich Verletzten: 2021 kamen 131 Menschen auf einem Pedelec ums Leben, 2014 waren es noch 39 Frauen, Männer und Kinder. Im Jahr 2022 verunglückten bei Verkehrsunfällen insgesamt 266 Fahrradfahrer tödlich – bei den Pedelec-Fahrern starben insgesamt 208 Menschen im Straßenverkehr.

Sicherheitsaspekt wird oft vernachlässigt

Wichtig ist: Wer sich ein Pedelec zulegen möchte, sollte, besser noch muss sich vom Fachmann beraten lassen, denn die Thematik ist keine ganz einfache. Wer denkt: ,Ich kaufe mir mal fix ein solches Bike’, der denkt zu kurz. Gerade in Sachen Sicherheit und Fahrtechnik bedarf es Aufklärung. Unterschätzung und die Nichtbeachtung von Geschwindigkeit und Gewicht des Rades führten in der Vergangenheit zu teils schweren Verkehrsunfällen. Denn Radfahrer wie auch Fahrzeugführer unterschätzen schnell mal die Beschleunigung und Geschwindigkeit von einem Pedelec. Und diesbezüglich sollte man schon sicher mit einem solchen Fahrrad unterwegs sein.