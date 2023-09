Schlimmste Hetze bis hin zur Morddrohung: Ein Rentner aus Arzberg muss sich vor dem Landgericht Leipzig wegen Volksverhetzung verantworten. Er leugnet die Täterschaft.

Torgau/Leipzig. Hat der Mann in einem üblen Post zu Hass, Gewalt und sogar Mord aufgerufen? Oder wurde sein Facebook-Account nur gehackt? Wegen Volksverhetzung muss sich der 72-jähriger Rentner Rainer F. (Name geändert) aus Arzberg jetzt in einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Der ehemalige Schiffsführer war vom Amtsgericht Torgau im September 2022 wegen eines hasserfüllten Facebook-Kommentars zu einer Geldstrafe von 520o Euro (130 Tagessätzen à 40 Euro) verurteilt worden.