PEP Torgau: 26 Händler beim 21. Zwiebelmarkt

Torgau. Im vergangenen Jahr feierte der Zwiebelmarkt im PEP Torgau seinen 20. Geburtstag. Der traditionelle Markt ist eine Art Messe regionaler Produkte und der einheimischen wie überregionalen Handwerkskunst. Er lockt immer zahlreiche Besucher aus der ganzen Region sowie aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt und Brandenburg an. In diesem Jahr wird dies nicht anders sein, wenn PEP-Centermanager Frank Joho den zum 21. Mal veranstalteten Zwiebelmarkt am 14. September eröffnet.

Drei Tage volles Haus und großer Kundenansturm, darauf haben sich die Centerleitung, die PEP-Werbegemeinschaft und die Geschäftsinhaber vor Ort wie auch die 26 Händler, die den diesjährigen Zwiebelmarkt gestalten, eingestellt.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Die Eröffnung in diesem Jahr ist von musikalisch besonderer Art: Die Dixieland-Band Brock’s Wing Klapp wird die Eröffnung und den ersten Markttag mit fetziger Musik umrahmen. An den drei Zwiebelmarkt-Tagen gibt es abwechslungsreiche Unterhaltung.

So werden die Comedy-Fotografen Edd & Lefou für jede Menge Spaß sorgen. Das Center-Maskottchen Peppi ist unterwegs. Und dann gibt es noch einen Service ganz besonderer Art: Besucher können sich am Stand von Christian Seifert professionell die Schuhe putzen lassen.

Schwerpunkt Regionalität

Die 26 Händler bieten ihre Produkte und Ware in der Mall beziehungsweise auf der Außenfläche vor dem Haupteingang an. Einzelne Händler sind bereits Stammgäste des PEP-Zwiebelmarktes und kommen immer wieder gern nach Torgau und ins PEP. Die PEP-Centerleitung legt großen Wert, dass die zum Kauf angebotenen Produkte zum größten Teil aus der Region stammen beziehungsweise in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen hergestellt oder gefertigt werden.

Dauergast auf dem PEP-Zwiebelmarkt – und auch in diesem Jahr wieder dabei – ist Ines Pfau aus Heldrungen in Thüringen, die mit kiloweise Zwiebeln und Zwiebelzöpfen anrückt.

Wie schwer war die schwerste Zwiebel?

Das Team des Torgauer Prima-Einkaufsmarktes hat sich für den diesjährigen Zwiebelmarkt ein Quiz ausgedacht: Die Besucher sollen erraten, wie schwer die bislang schwerste Zwiebel war, die geerntet, gewogen und deren Gewicht im Guinness-Buch der Rekorde dokumentiert ist – 6,89 kg, 8,15 kg oder 11,63 kg. Dem Gewinner winkt ein 50-Euro-Gutschein.