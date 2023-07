﻿Eine Prise Studentenleben: Das tut Torgau richtig gut

Torgau. Es lag etwas Besonderes in der Luft dieser Tage in Torgau. Aus geöffneten Fenstern in den Altstadt erklangen Arien und Lieder, junge Studenten schlenderten – in verschiedenen Sprachen angeregt plaudernd – durch die Gassen, in den Restaurants die Großen ihrer Zunft im Plausch mit dem aufstrebenden Nachwuchs. Sie war zu spüren, die inspirierende Spannung, die entsteht, wenn die Wissbegierde der Lernenden auf mitreißende Lehrer trifft. Die Internationale Sächsische Sängerakademie verschaffte Torgau in den vergangenen Tagen eine Atmosphäre, wie sie sonst eher in Universitätsstädten anzutreffen ist. Liegt in dem Bereich der Bildung ein Potenzial für die Stadt, das es zu erschließen gilt?

Nun wird Torgau nie Tübingen sein, auch nicht Halle oder Leipzig. Aber es bestehen Perspektiven, die hoffen lassen: Der Glascampus kommt, und er wird vermutlich weiterbildungshungrige Nachwuchskräfte für die Glas- und Keramikindustrie weit über Torgau hinaus anlocken. Die Medizinische Berufsfachschule wird demnächst eröffnet, und auch dort sind neben den regulären Ausbildungsgängen viele weiterführende Lehrangebote geplant.

Torgau steckt voller Geschichte

Schließlich, und auch da hat Torgau viel Potenzial: Es gibt die Idee, den Erinnerungsort Torgau (ehemals DIZ) als Lernort weiter auszubauen. Es gibt wohl kaum eine Kleinstadt, in der so viele bedeutsame Stätten der deutschen Geschichte so dicht beieinanderliegen, wo Glanz und Elend der Epochen so authentisch erfahrbar sind – angefangen von der Renaissance mit Friedrich dem Weisen bis hin zu den sowjetischen Speziallagern unter der Ägide von Stalin.

Ein in Torgau tätiger Manager eines größeren Unternehmens hat mal geklagt: Wie soll ich denn Führungskräfte hierher bekommen, wenn abends hier nichts los ist? Wer sich nur in Großstädten wohlfühlt, wird sich vielleicht nicht auf Anhieb für eine Kleinstadt begeistern. Aber etwas mehr pulsierendes Leben, das würde der schönen Stadt an der Elbe tatsächlich guttun.