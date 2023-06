﻿Torgauer Schaf mit sechs Beinen: Dolly soll nun in Leipzig operiert werden

Torgau. Wie ging es eigentlich weiter mit Dolly, dem Lamm mit sechs Beinen, das im Februar im Torgauer Ortsteil Kranichau zur Welt kam? Auf Anfrage der TZ hatte damals die Veterinärmedizinische Klinik Leipzig angeboten, das Schaf zu operieren – sofern dies aus medizinischer Sicht möglich ist. Tatsächlich ist Dolly inzwischen in Leipzig und wartet auf ihre OP, wie wir auf Nachfrage erfuhren. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Bis vor wenigen Wochen stand Dolly, wie der Züchter Bernd Tinter das Lämmchen nannte, zusammen mit seiner Mutter und den anderen Schafen auf der Weide. Nur beim näheren Hinsehen erkannte man die Verwachsungen und das Humpeln. Das sechste Bein musste seit der Geburt festgebunden werden, da es dem Schaf ansonsten ständig im Weg gewesen wäre. Mit den restlichen fünf Beinen, von denen die vorderen verwachsen sind, hatte sich das Lamm offenbar arrangiert. „Dolly kam eigentlich gut klar“, sagt Tinter. „Sie konnte fast so schnell laufen wie die anderen.“

Dolly kam Anfang Februar im Torgauer Ortsteil Kranichau mit sechs Beinen zur Welt. Seitdem bewegt sich das Lamm mit fünf Beinen vorwärts, während das sechste Bein hochgebunden wird. © Quelle: Silke Kasten

Eines aber war besonders: Mutter und Lamm hegten eine besonders innige Beziehung. Entsprechend schwer tat sich das Muttertier mit dem Abschied, als Tinter Dolly vor vier Wochen in die Leipziger Klinik brachte: „Sie hat noch wochenlang geguckt, wo ihre Kleine abgeblieben ist.“

Zwei Beine an einem Schulterblatt

In der Klinik wurde Dolly bislang untersucht und geröntgt. „Wir haben festgestellt, dass zwei Beine an einem Schulterblatt sitzen“, erläutert Obertierärztin Dr. Lilli Bittner. „Aber wir wissen noch nicht, ob es ein oder zwei Gelenkkapseln gibt. Das ist eine chirurgische Herausforderung.“ Innerhalb der nächsten zwei Wochen wollen die Veterinäre beraten, was genau zu tun ist: Ein Bein amputieren? Oder zwei?

Klar ist bislang nur, dass das sechste Bein, das bislang hochgebunden wird, abgenommen werden soll. „Wahrscheinlich ist, dass wir während der Operation entscheiden, wie wir weiter vorgehen“, so Bittner. Ziel des Eingriffs sei auf alle Fälle, dass Dolly künftig ohne Schmerzen laufen kann. Hinzu kommt, dass eine mögliche Verletzungsgefahr reduziert wird. Denn im Moment kann es passieren, dass das Tier sich mit den verwachsenen Beinen irgendwo verheddert und sich beim Liegen, Aufstehen oder Laufen verletzt.

Weiteres Schicksal unklar

Ungeklärt sei auch nach wie vor die Frage der Finanzierung. „Oft ist es in solchen Fällen so, dass ein Tierschutzverein oder Gnadenhof das Tier übernimmt und dann Spenden für eine OP sammelt“, sagt Bittner. Das sei bei Dolly bislang nicht der Fall. Die OP-Kosten könne eventuell die Klinik tragen, zumal die Studenten an diesem Fall dazulernen würden. Selbstverständlich sei das aber nicht. „Wir bekommen sehr viele Tiere angeboten“, begründet Bittner. Das Budget der Klinik sei aber begrenzt.

Deshalb hofft die Tierärztin, dass es für Dolly auch nach der OP eine gute Lösung gibt – und dem Lamm ein möglichst langes Leben nach dem holprigen Start vergönnt ist. „Am besten irgendwo, wo es viel Auslauf gibt.“ Vielleicht bleibt ihr ja das Schicksal fast aller Nutztiere, ein vorzeitiges Ende, erspart – denn nach etwa einem Jahr würde normalerweise die Schlachtung erfolgen.

Das Lamm war am 4. Februar mit den beiden zusätzlichen Gliedmaßen in Kranichau, das zum Torgauer Ortsteil Mehderitzsch gehört, geboren worden. In Anlehnung an das „Klonschaf“ Dolly nannte der Züchter das Lamm „Dolly“. Da es beim Aufstehen und Trinken mit den sechs Gliedmaßen erhebliche Probleme hatte, wurde von Anfang an eines der Beine hochgebunden. Der Züchter beobachtete, dass das sechste Bein nicht mitwuchs und dass zwei der drei Vorderbeine fehlgebildet waren. Nur das linke Vorderbein wirkte normal. Mit den fünf Beinen kam Dolly gut voran, sie wuchs und gedieh. Nach einer Weile konnte sie in die Herde eingegliedert werden. Insgesamt tummeln sich in Tinters Stall derzeit rund 50 Lämmer mit 42 Muttertieren.

Zwei, die sich mögen: Dolly und ihre Mutter, fotografiert wenige Wochen nach der Geburt. © Quelle: Bernd Tinter

Die TZ machte damals den Leiter der Uni-Klinik für Klauentiere, Professor Alexander Starke, auf den Fall aufmerksam. Er bot an, Dolly zu operieren. „Es gibt die Möglichkeit, Fehlbildungen zu korrigieren“, erläuterte er. „Solche Operationen haben wir schon mehrmals erfolgreich durchgeführt.“ Schafzüchter Tinter stimmte zu.

Dolly gehört zur Schafrasse Nolana, von der Tinter 22 Muttertiere hält. Dabei handelt es sich um eine neue Züchtung. Der Name bedeutet „keine Wolle“ und ist Programm. Grund für die Züchtung ist der stark gesunkene Preis für Wolle. Ziel war ein Haarkleid, das in etwa dem der Wildschafe entspricht und im Sommer nicht geschoren werden muss. Die Rasse dient vor allem der Fleischerzeugung sowie der Landschaftspflege.

