Für neun Euro durch Deutschland, einen ganzen Monat lang: Die Idee der Bundesregierung für den Sommer 2022 war aus der Not geboren, aber gigantisch gut. So gut, dass daraus eine Revolution hätte werden können. Doch diese Chance wird gerade vertan.

Leipzig. Im Leben von Julian Nyca gibt es etwas Unerfreuliches, es heißt Tarifkantenplan. Nyca lebt in der Oberlausitz, in einem Dorf nahe Bautzen, oder auch: an einem Tarifpunkt. So nennt das der für diese Gegend zuständige Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). Benachbarte Tarifpunkte, zum Beispiel Nycas Dorf und das nebenan, sind in der ZVON-Welt durch Tarifkanten verbunden. Wie viel es kostet, entlang dieser Kanten mit dem Bus zu fahren, berechnet sich ganz einfach, nämlich dem ZVON zufolge durch die "Aufsummierung der Tarifeinheiten, die sich auf Grundlage der Tarifentfernung ergeben".

Seit Juni 2022 konnten Julian Nyca Tarifkanten, Tarifpunkte und jede Art von Aufsummierung egal sein. Er nahm einfach das 9-Euro-Ticket und fuhr damit durch ganz Deutschland oder wenigstens die acht Kilometer bis zum nächsten Supermarkt. 38 Millionen Menschen in Deutschland haben das 9-Euro-Ticket seit Mai gekauft, Ende August läuft es aus. Es war eine aus der Not hoher Inflation geborene Idee, die aber so gigantisch gut ist, dass sie ­revolutionär hätte werden können. Nur wird diese einmalige Chance gerade vertan.