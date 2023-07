Absage an Sachsen: Rheinmetall baut Kampfjet-Teile nicht in Leipzig

Leipzig. Sachsen hat bei der ersten von zwei Rheinmetall-Entscheidungen den Kürzeren gezogen: Der Rüstungskonzern wird sein neues Werk für die Kampfjet-Produktion nicht in Leipzig errichten. Das hat das Unternehmen am Dienstag offiziell mitgeteilt. Demnach sollen die Teile für die F-35 ab 2025 in Weeze nahe der niederländischen Grenze (Nordrhein-Westfalen) gebaut werden.

Bodenverhältnisse haben gegen Leipzig gesprochen

„Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Produktion künftig in Sachsen angesiedelt wird, denn wir haben hier sehr gute infrastrukturelle Voraussetzungen sowie motivierte und hoch qualifizierte Arbeitskräfte“, sagt der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann nach der Entscheidung. Er spricht von einem „prestigeträchtigen Bau von Flugzeugteilen“.

Der Leipziger ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und hatte sich für die Neuansiedlung engagiert. Letztlich seien die Bodenverhältnisse und die damit einhergehenden schnellen Baumöglichkeiten das entscheidende Kriterium gewesen, erklärt Lehmann. „Hier konnte der sächsische Boden am Ende nicht mithalten.“ Zuvor war ein Areal in Flughafen- und Autobahn-Nähe geprüft worden. In Weeze existiert bereits ein ehemaliger Militärflughafen, den bislang vor allem Ryanair nutzt.

Bundeswehr hat bereits 35 Kampfjets bestellt

Rheinmetall hatte seit dem Jahreswechsel nach einem passenden Produktionsstandort gesucht. Der Spatenstich für den neuen Betrieb ist bereits für August geplant. In Deutschland sollen etwa 400 Rumpfteile hergestellt werden. Die Flugzeuge selbst werden dann von zwei Firmen in den USA zusammengebaut.

Die Bundeswehr hat für rund zehn Milliarden Euro 35 dieser Tarnkappenjets geordert, die ersten F-35 sollen ab 2026 fliegen. Selbst wenn Sachsen nicht den Zuschlag erhalten habe, sei die Zusage für einen Standort in Deutschland „immer noch ein Ritterschlag für unsere wehrtechnische Industrie“, so Lehmann.

Rheinmetall-Entscheidung zu Pulverfabrik steht noch aus

Damit rückt auch die zweite Rheinmetall-Entscheidung wieder in den Fokus. Die Suche nach einem Standort für eine neue Pulverfabrik läuft weiterhin – und hier ist Sachsen noch im Rennen. Im Gespräch ist der ehemalige Militärflugplatz Großenhain (Landkreis Meißen). Das Areal umfasst 145 Hektar und gilt innerhalb des Freistaates als bevorzugte Variante.

Allerdings gab es zuletzt Proteste gegen die Ansiedlung. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schlug deshalb einen Bürgerentscheid vor. Stärkster Konkurrent ist aktuell offenbar Frankfurt/Oder im Land Brandenburg. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lehmann forderte die sächsische Landesregierung auf, „die guten Gespräche mit Rheinmetall fortzuführen, damit in Sachsen das geplante Pulverwerk realisiert wird“.

