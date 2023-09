﻿Rückschlag für den Flughafen Leipzig/ Halle: Amazon schließt Air Hub – 400 Jobs betroffen

Schkeuditz. Der Standort von Amazon Air am Flughafen Leipzig/Halle steht nach nur drei Jahren vor dem Aus. Nach LVZ-Informationen gibt das Unternehmen sein Logistikdrehkreuz am Schkeuditzer Airport auf, wie mehrere unabhängige Quellen gegenüber der LVZ verlautbarten.

Auch Unternehmenskreise bestätigten die Schließungspläne. Betroffen ist demnach der Standort von Amazon Air am Flughafen Leipzig/Halle – mit Zugang zum Rollfeld. Nicht betroffen sei das Verteilzentrum. Das Unternehmen wolle am Schkeuditzer Airport bleiben, „das ist kein Abgesang für den Standort“, hieß es.

400 Jobs sind am Flughafen Leipzig/Halle betroffen

Wie es aus Amazon-Kreisen weiter hieß, drohe der Wegfall von etwa 400 Jobs. Für die Angestellten solle eine Lösung gefunden werden: Ihnen soll laut Amazon angeboten werden, an andere Standort in Deutschland oder Europa zu wechseln. Allerdings sei man sich bewusst, dass es in der Region Leipzig „nur begrenzt Möglichkeiten“ gebe. Da ein Wechsel auch nicht für jeden eine gangbare Option sei, müsse davon ausgegangen werden, dass manche Mitarbeiter das Unternehmen verließen. Betroffen sind dem Vernehmen nach zum Großteil Mitarbeiter in der Verlade- und Versandarbeit, aber beispielsweise auch Techniker.

Die Schließung begründete ein Sprecher des Unternehmens damit, dass Amazon sein Netzwerk fortlaufend prüfe, „um sicherzustellen, dass es unseren Bedürfnissen entspricht und um die Erfahrung für unsere Kund:innen stetig zu verbessern. Nach einer entsprechenden Anpassung planen wir die Schließung unseres Amazon Air Standortes am Flughafen Leipzig/Halle.“

Amazon hat sein Transportnetzwerk zuletzt erweitert

Nach LVZ-Informationen ist der Standort für Amazon Air inzwischen entberhrlich geworden. Wie aus Unternehmenskreisen verlautete, habe Amazon den Standort vor der Corona-Pandemie eröffnet, um den Kunden eine schnelle Lieferung in Gegenden zu ermöglichen, wo andere Transportmöglichkeiten dies nicht leisten könnten. In der Corona-Pandemie habe Amazon schließlich sein Transportnetzwerk stark erweitert und etwa die Standortdichte in Südeuropa stark ausgebaut. Diese Erweiterungen wurden nun als Grund für die Schließung genannt: Denn die neuen Standorte ermöglichten es, die Artikel näher an den Kunden zu stationieren. Nun müsse Amazon beispielsweis nicht mehr so häufig Maschinen etwa von Leipzig aus nach Mailand starten lassen. Auch investiere Amazon in alternative Transportarten wie den Schienen- und Seeverkehr.

Betroffenheit löste die Entscheidung auch in der Anliegerkommune Schkeuditz aus. Der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) bestätigte der LVZ, über die Entscheidung des Unternehmens im Bilde zu sein. „Ich bin darüber informiert und bedauere diesen Schritt sehr. Ich hoffe, dass man eine Lösung für die Kolleginnen und Kollegen am Standort findet“, sagte er.

Amazon Air hatte das Hub in Schkeuditz im November 2020 in Betrieb genommen. Die 20.000 Quadratmeter große Frachtanlage war seinerzeit das erste regionale Luftfrachtzentrum in Europa vom Unternehmen. Zudem stationierten die Amerikaner zwei Boeing 737-800 am Flughafen Leipzig/Halle.

