Jeder Fünfte in Sachsen geht bis 2030 in Rente: Mehr als 300.000 frei werdende Stellen

Leipzig. In Sachsen werden in den kommenden Jahren mehr als 300.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitstellen frei. Laut Statistischem Landesamt gehen bis 2030 fast 20 Prozent der aktuell Beschäftigten in den Ruhestand, bis 2035 sind es sogar mehr als 30 Prozent. Schon in diesem Jahrzehnt entsteht somit bei jeder fünften aktuell noch besetzten Tätigkeit eine Lücke, die es in vielen Fällen neu zu besetzen gilt. In manchen Regionen im Freistaat sind die Nachwuchsprobleme sogar noch größer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In konkreten Zahlen ausgedrückt: Zum Jahresende 2022 arbeiteten in Sachsen 1,65 Millionen Menschen in Jobs, für die auch Sozialabgaben zu zahlen sind. Dazu gehören die meisten Tätigkeiten – abgesehen von Beamtentum, Selbstständigkeit und geringfügiger Beschäftigung. Bis zum Jahr 2030 werden laut Landesbehörde insgesamt etwa 317.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Berufsleben ausscheiden und in Rente gehen. Bis 2035 werden demnach in Sachsens Wirtschaft 524.000 Stellen frei.

Jeder Zehnte Arbeitnehmer ist bereits älter als 60 Jahre

Schon jetzt ist etwa jeder Zehnte am sächsischen Arbeitsplatz älter als 60 Jahre. Gut ein Prozent hat das 65. Lebensjahr bereits überschritten – arbeitet dennoch weiter. Wer heute älter als 57 ist, wird bisherige Tätigkeiten in den meisten Fällen aber noch in diesem Jahrzehnt aufgeben. Können diese Stellen nicht mit Nachwuchs besetzt werden, droht in der sächsischen Wirtschaft bis 2030 jeder fünfte Arbeitsplatz verloren zu gehen, bis 2035 dann jeder dritte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grund für die Misere ist der gerade in Sachsen hohe Altersdurchschnitt in der Bevölkerung. Nicht überall im Land sind die Prognosen gleich alarmierend. „Aus heutiger Sicht wird diese Entwicklung bis 2030 regional sehr unterschiedlich verlaufen“, so eine Sprecherin des Statistischen Landesamts. Während in den drei großen sächsischen Metropolen, allen voran Leipzig, die Renteneintrittswelle geringer ausfallen wird, müssen Arbeitgeber in manchen Landkreisen bis 2030 auch mehr als 20 Prozent frei werdende Stellen neu besetzen.

17.000 frei werdende Stellen im Landkreis – 46.000 in Leipzig

Im Vogtlandkreis arbeiteten zuletzt gut 80.000 Menschen im Anstellungsverhältnis. 17.000 davon gehen wohl bis 2030 in Ruhestand, bis 2035 sind es 28.000. Im Landkreis Leipzig sind die Zahlen praktisch identisch, auch hier werden von 80.000 Jobs bis 2030 17.000 frei. In Nordsachsen beträgt die Renteneinstrittsquote 20 Prozent, werden 16.000 der 78.000 Stellen noch in diesem Jahrzehnt frei.

Die Stadt Leipzig ist zuletzt enorm gewachsen, vor allem aufgrund des Zuzugs junger Menschen – die auch bereits Tätigkeiten übernommen haben. Die Renten-Quote liegt an der Pleiße deshalb bis 2030 bei vergleichsweise geringen 15,8 Prozent. Aufgrund der Menge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht das aber auch hier gut 46.000 Stellen, die innerhalb von sieben Jahren neu zu besetzten sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In manchen sächsischen Gemeinden droht im Berufsleben regelrecht Kahlschlag: In Arzberg (Nordsachsen) arbeiten heute 245 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 76 von ihnen werden laut Landesamt bis 2030 ihr Rentenalter erreichen – das ist fast jeder Dritte im Ort (31 Prozent). Im nordsächsischen Trossin sind demnach aktuell 155 sozialversichungspflichtige Jobs besetzt, von denen 47 bis 2030 wohl durch Rentenübertritt frei werden.

Andererseits gehört Schkeuditz im selben Kreis – auch aufgrund der dortigen großen Industrieansiedlungen – zu den Gemeinden mit der geringsten Rentenwelle. Bis 2030 erreichen in der Kreisstadt 3000 der aktuell 22.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (13,5 Prozent) das Rentenalter.

Sachsen will Jugendliche aus dem Ausland anwerben

Woher den Nachwuchs nehmen, wenn die demografische Entwicklung im Land zu wenig Abhilfe schafft? Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat Anfang des Jahres einen „Pakt für Zuwanderung“ mit Wirtschaft, Wissenschaft und allen gesellschaftlich relevanten Gruppen in Aussicht gestellt. Dulig will dazu unter anderem verstärkt Jugendliche aus Vietnam, Kirgisistan, Ägypten oder Brasilien für die Arbeit in Sachsen anwerben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang kommen im Freistaat nur 6,8 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland. Im Bundesdurchschnitt ist der Anteil von bislang nicht eingebürgerten Migrantinnen und Migranten im Arbeitsleben mit 14,1 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Weitere Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

LVZ