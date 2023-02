﻿Arena Leipzig: Parkgebühr für Sportfans jetzt doppelt so hoch

Für Leipziger Sportfans hat sich das Parken an der Quarterback Immobilien Arena verdoppelt. Wer Heimspiele von RB Leipzig oder dem SC DHfK sehen will, zahlt jetzt 10 statt 5 Euro. Was steckt dahinter?

Schon seit Januar in Kraft, von vielen jedoch erst jetzt entdeckt – der einheitliche Preis von 10 Euro fürs Parken an der Arena Leipzig bei allen Veranstaltungen.

Leipzig. Das Parken auf dem Gelände der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ist für Sportfans teurer geworden. Wer Heimspiele von Fußball-Bundesligist RB Leipzig oder den Erstliga-Handballern des SC DHfK besuchte, musste lange fünf Euro bezahlen. Unterdessen – genau genommen zu Jahresbeginn – hat die ZSL-Betreibergesellschaft die Gebühren verdoppelt – doch viele haben das erst jetzt, bei den jüngsten Groß-Events festgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Betreiber sagen dazu: „Die Parkgebühren wurden nicht erhöht, der Veranstaltungstarif beträgt seit vielen Jahren schon zehn Euro. Lediglich die Parkgebühren bei Sportveranstaltungen wurden nun angeglichen“, erläutert Iris Rackwitz, Marketing- und Eventmanagerin bei ZSL. Für Sportfans ist das ein deutlicher Preissprung, doch „wir haben bis heute dazu keine negative Resonanz bekommen“, berichtet die Marketingfachfrau.

Zahlung auch bargeldlos

Die Vereinheitlichung der Parkgebühren „haben wir aus organisatorischen Gründen vorgenommen“, erläutert Iris Rackwitz. „Zukünftig können unsere Gäste an den Parkplätzen bargeldlos zahlen.“ Aber auch per Münz-Einwurf bekommt man ein Ticket. Das Areal bietet rund 430 Fahrzeugen Platz, 20 Stellen sind als behindertengerecht markiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Parkmöglichkeiten bei besucherstarken Events wie Fußballspielen bietet die auf der anderen Seite der Straße Am Sportforum liegende Freifläche, die an den Wochenend-Markt grenzt. Zudem öffnet ein privater Betreiber in der Goyastraße direkt am SAH-Altenpflegeheim den Parkplatz für Event-Besucherinnen und -Besucher.

Park&Ride als Alternative

Wer Geld sparen und auf eine lange Parkplatzsuche verzichten möchte, kann die Park&Ride-Plätze der Stadt Leipzig nutzen, die außerhalb des Zentrums liegen und Anschlüsse an die Bahnverbindungen garantieren: am Schönauer Ring, an der Leipziger Messe, am Völkerschlachtdenkmal, außerdem in Lausen, an der Krakauer Straße und der Plovdiver Straße.

Wer sein Auto auf nicht genehmigten Plätzen wie Gehwegen, Feuerwehrzufahrten oder an Kreuzungen abstellt, kann ordentlich zur Kasse gebeten werden: Allein während des Champions-League-Kicks von RB Leipzig gegen Manchester City am vergangenen Mittwoch wurden mehr als 300 Fahrzeuge abgeschleppt.

Schon im Umfeld des RB-Spiels gegen Real Madrid Ende Oktober 2022 hatten Interessengruppen gegen das Wildparken per Kundgebung protestiert – vor allem aus Umweltschutzgründen, denn regelmäßig würden Grünflächen zugestellt, unter anderem nahe dem Elsterwehr im Clara-Zetkin-Park. Neben „Verkehrswende Leipzig“ machen der Umweltbund Ökolöwe sowie die Bündnisgrünen auf das Problem aufmerksam. Zur Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München am 23. Januar sorgten mehrere Maßnahmen der Stadt sowie der Polizei dafür, dass wildes Parken eingedämmt werden konnte.