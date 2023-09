﻿125 Jahre Aspirin: Wissenschaftler aus Dresden, Leipzig und Halle mischten beim Medikament mit

Dresden/Halle/Leipzig. Die Aspirin-Tablette ist als Schmerzmittel weltberühmt, sie feiert im kommenden Jahr offiziell ihren 125. Geburtstag. Entscheidende Impulse und Einflüsse für ihren Siegeszug rund um den Globus kommen auch aus Mitteldeutschland.

So führt der aus dem thüringischen Eisenach stammende Mediziner Dr. Kurt Witthauer 1898 – also vor 125 Jahren – in der Saalestadt Halle als Erster klinische Studien mit dem neuen Wirkstoff Acetylsalicylsäure an 50 Patienten durch. Witthauer, der nach seinem Studium in Jena, München und Breslau zum Leitenden Oberarzt der Inneren Abteilung des halleschen Diakonissenkrankenhauses berufen wird, beschreibt die Wirkung wissenschaftlich, prägt den Namen Aspirin und veröffentlicht als Erster eine Publikation.

„Aspirin greift den Magen nicht an“

Darin schreibt er unter anderem: „Heutzutage gehört schon ein gewisser Mut dazu, ein neues Mittel zu empfehlen.“ Beinahe täglich würden solche auf den Markt geworfen. Viele tauchten auf, würden von einzelnen Autoren und besonders von den Fabriken gerühmt und empfohlen – und nach kurzer Zeit höre man nichts mehr von ihnen. „Als mir vor beinahe Jahresfrist die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld ein neues Salicylpräparat zu Versuchen zuschickten, ging ich deshalb mit einem nicht geringen Misstrauen an die Anwendung“, schreibt Witthauer weiter.

Doch aufgrund der chemischen Eigenschaften und seiner klinischen Studien kommt der Mediziner zu der Erkenntnis, dass „der Schluss gerechtfertigt erscheint, dass die Substanz erst in Berührung mit alkalischen Flüssigkeiten, also im Darm, in ihre Bestandteile gespalten wird“. Und weiter: „Der wichtigste Unterschied des Aspirins von der gewöhnlichen Salicylsäure wäre also der, dass es den Magen nicht angreift, denselben unverändert passiert und erst im alkalischen Darmsaft zur Spaltung gelangt.“ Quintessenz von Witthauers Untersuchungen: Im Vergleich zu anderen Salicylpräparaten ist Aspirin gut verträglich. Am Ort seiner Studien wird er bis heute als „Vater des Aspirins“ gerühmt.

Weide und Myrte helfen schon lange gegen Fieber und Schmerzen

Die Wirkung von salicylatreichen Pflanzen wie Weide und Myrte zur Behandlung von Fieber und Schmerzen ist indes schon Jahrtausende bekannt. Die Sumerer berichten davon bereits im 3. Jahrtausend vor Christus auf Tontafeln, die Ägypter beschreiben die Wirkung einige Zeit später auf einem Papyrus.

Ohne einen Leipziger Professor hätte das Aspirin sicher deutlich später das Licht der Welt erblickt. Der vor 205 Jahren geborene Hermann Kolbe ist es, dem es 1859 gelingt, den noch heute gebräuchlichen Grundstoff Salicylsäure zu synthetisieren. Damit kann die schwierige und sehr aufwendige Extraktion des Wirkstoffs aus Pflanzen umgangen werden. Die nach ihm benannte Kolbe-Elektrolyse – später durch seinen Doktoranden Rudolf Schmitt als Kolbe-Schmitt-Reaktion weiterentwickelt – verschafft ihm nicht nur den Ruf als Begründer der Organischen Elektrochemie, sondern führt auch zur Berufung als ordentlicher Professor an die Universität Leipzig, wo er vor 155 Jahren nach eigenen Plänen das chemische Institut der Alma mater lipsiensis errichten lässt.

Und nun kommen Dresden und der vor 185 Jahren geborene Friedrich von Heyden ins Spiel. Dieser promoviert beim Kolbe-Schüler Rudolf Schmitt und lernt dadurch auch den Leipziger Professor Kolbe kennen. Von Heyden entwickelt mit Unterstützung der beiden ein Verfahren, um Salicylsäure hochrein industriell herzustellen.

Die 1874 gegründete Salicylsäure-Fabrik Dr. F. v. Heyden – Teilhaber ist Hermann Kolbe, nach seinem Tod Rudolf Schmitt – erweist sich sehr schnell als zu klein, in Radebeul entsteht eine deutlich größere. Sie gilt als die erste Fabrik weltweit, die Arzneimittel im großindustriellen Rahmen herstellt und als Medikament abpackt. Heute eine von knapp 20 deutschen historischen Stätten der Chemie, entwickelt sie sich zu einer der bedeutendsten sächsischen Chemiefirmen. Ins Portfolio kommt später auch die Acetylsalicylsäure, der Hauptwirkstoff von Aspirin.

Fabrik in Radebeul verhindert Patent

Die Firma Bayer forscht Jahre danach an einer besseren und nebenproduktärmeren Methode zur Herstellung der Acetylsalicylsäure und wird fündig – es sind übrigens dieselben Wissenschaftler, die elf Tage darauf ein später unter dem Markennamen Heroin bekanntes schmerzstillendes Opioid erstmals synthetisieren. Tests einer Dresdner Pharmakologie-Gruppe bescheinigen unterdessen dem Aspirin sehr positive chemische Eigenschaften.

Bayer lässt sich den Markennamen Aspirin 1899 praktisch weltweit schützen, kann das Patent für das Medikament jedoch lediglich in den USA, in Großbritannien und in einigen anderen Staaten anmelden, in Deutschland jedoch nicht. Grund ist von Heydens Fabrik in Radebeul – später unter anderem als Arzneimittelwerk Radebeul, Hexal-Tochter und Arevipharma bekannt, heute mit südkoreanischen Eignern –, die den Hauptwirkstoff schon Jahre zuvor unter dem Handelsnamen Acetylin als Heilmittel produziert und vertreibt.

DDR-Name ist Acesal

Den Welterfolg von Bayer mit seinem Aspirin – eine der bekanntesten Medikamentenmarken rund um den Globus überhaupt – können die Sachsen allerdings nicht aufhalten. Sie halten sich dafür in Mitteldeutschland schadlos, indem sie das bestehende Monopol der Magdeburger Saccharin-Fabrik Fahlberg-List durch ein preiswerteres Verfahren brechen können. Unterdessen wächst die Popularität von Aspirin und der Acetylsalicylsäure in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – verbunden mit immensen Einnahmen für Bayer.

Erst die Entwicklung von Paracetamol 1956 sowie Ibuprofen sechs Jahre später lassen die Gewinne einknicken. Doch die Entdeckung einer weiteren Eigenschaft von Aspirin, die gute Wirksamkeit als Gerinnungshemmer, beleben den Verkauf bis heute. Acetylsalicylsäure-Präparate werden in der DDR und später in den neuen Bundesländern übrigens unter dem Handelsnamen Acesal vertrieben – und im Volksmund oft als „Ost-Aspirin“ bezeichnet.

Letztlich schließt sich vor rund 30 Jahren der Kreis in Mitteldeutschland: In der Chemieregion Bitterfeld startet die Ära Aspirin, nachdem der Bayer-Konzern entschieden hat, als Beitrag zum Aufbau Ost sein ursprünglich in Spanien geplantes Werk vor den Toren von Leipzig zu errichten – es ist derzeit nicht nur die größte, sondern auch die einzige Produktionsstätte. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es aktuell. Mittlerweile dürfte die seitdem hergestellte Aspirin-Menge die 150-Milliarden-Schwelle überschritten haben. Sämtliche in Bitterfeld produzierten Tabletten kommen auf die doppelte Anzahl. Abnehmer gibt es in rund 50 Ländern Europas, Teilen Asiens sowie in Nordafrika.

