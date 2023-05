﻿Beiersdorf nimmt erste Produktionslinie in Leipzig in Betrieb

Leipzig. Das neue Werk des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf in Leipzig produziert bereits die ersten Kosmetikartikel. „Ab sofort werden in Leipzig Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume der Marken Nivea, 8x4 und Hidrofugal für den gesamten europäischen Markt hergestellt“, erklärt eine Sprecherin.

Eine erste Linie laufe bereits. Insgesamt sollen bis zum Jahresende vier Linien in Betrieb sein. Eine fünfte folge dann im kommenden Jahr. Man ziehe mit der Produktion nach und nach von Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) an den neuen Standort, so die Sprecherin weiter. In Waldheim werde derzeit noch zu einem gewissen Teil weiter produziert.

Das neue Werk in Leipzig soll einmal rund 200 Beschäftigte haben. Sie werden jährlich bis zu 450 Millionen Kosmetikprodukte für den europäischen Markt herstellen. Fast 300 Millionen Euro investiert der Hamburger Dax-Konzern in seinen neuen sächsischen Standort, wozu auch ein Logistik-Drehkreuz gehören wird, das auf dem Nachbargrundstück im Norden Leipzigs im Gewerbepark Seehausen entsteht. Für Beiersdorf sei das die „weltweit bisher größte Investition an einem Standort“.

Produktion in Waldheim wird zurückgefahren

Der Konzern spricht von „vollautomatisierten und digitalisierten Prozessen“, sodass sich das Produktivitätsniveau gegenüber dem bisherigen Werk nahezu verdoppeln werde. Man habe ein hoch qualifiziertes und motiviertes Team zusammengestellt, das jetzt das Werk in Betrieb nimmt, meint Werksleiter Stephan Roelen, der bereits im alten Florena-Werk in Waldheim den Hut aufhatte.

Parallel zur Inbetriebnahme in Leipzig werde am alten Standort die Produktion zurückgefahren. Für Jubel sorge der Umzug an den neuen Standort verständlicherweise in Waldheim nicht, wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagt. Die Entscheidung der Hamburger kommentiert der Kommunalpolitiker auch heute noch mit einem „Schlag in die Magengrube“. „Zweifelsohne ist das zugleich auch ein Gewinn für Sachsen. Es hätte auch passieren können, dass Beiersdorf ganz woanders ein neues Werk baut.“

Eine Produktionsausweitung, wie sie jetzt in Leipzig erfolgen kann, wäre am alten Standort im Zschopautal nicht möglich gewesen. Immerhin, so Ernst weiter, habe Beiersdorf Wort gehalten und für eine Nachnutzung des Werks gesorgt. Bereits seit einigen Monaten kümmere sich eine Beratungsgesellschaft mit Sitz in Leipzig um die Vermietung der Flächen. Ein Gewerbepark soll errichtet werden. Erste Mieter gebe es bereits.

Einige Mitarbeiter entscheiden sich für eine Abfindung

Nach früheren Angaben haben sich von den insgesamt 250 Beschäftigten in Waldheim 140 für einen Transfer nach Leipzig entschieden. Von den restlichen Beschäftigten würde einige in Rente gehen, andere ein Abfindungsangebot annehmen – meist wegen eines zu langen Pendelwegs von über 60 Minuten.

Damit ende ein bis dahin sehr erfolgreiches Kapitel Unternehmensgeschichte in Waldheim, so Ernst. Gegründet wurde das Unternehmen 1852 von Adolf Heinrich August Bergmann, der ein Mittel gegen Karies gefunden hatte. Die Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik A.H.A. Bergmann entwickelte sich mit dem Produktnamen „Rosodont“ rasch zu einem erfolgreichen Markenhersteller. Nach der Enteignung brachte das Werk die Florena-Creme auf den Markt. 1992 führten drei Geschäftsführer die ostdeutsche Firma als Management-Buy-Out fort. Da produzierte die Traditionsfirma bereits für Beiersdorf. Der Konzern stieg 2001 in Waldheim ein.

In Leipzig will Beiersdorf Deos, Haarsprays und Rasierschäume herstellen. Und das für mehrere Marken des Konzerns. Dazu gehören auch Nivea und Eucerin.

Zur Grundsteinlegung hatte sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sehr zuversichtlich gezeigt, dass der Standort eine ähnlich positive Entwicklung nehmen werde wie das Porsche-Werk oder das des Autokonzerns BMW. „In 20 bis 25 Jahren“, so Jungs Blick in die Zukunft, „werden bei Beiersdorf in Leipzig rund 1000 Frauen und Männer einen Job haben. Ein Teil der Forschung und Entwicklung wird hier angesiedelt sein und mit den aufstrebenden Biotechnologiefirmen der Stadt und Region zusammenarbeiten.“ Und das werde für weitere Jobs sorgen.