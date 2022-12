﻿Betrugsaffäre um Ex-MDR-Manager: Schlüsselfigur soll im Prozess aussagen

Leipzig. Der Betrugsprozess gegen den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Foht (72) verzögert sich. Eigentlich sollten bereits Anfang Januar kommenden Jahres die Plädoyers gehalten werden. Bei der Prozessfortsetzung an diesem Freitag wurde bekannt: Die zuständige 7. Strafkammer beabsichtigt, eine Schlüsselfigur in der Affäre um dubiose Geldschiebereien zu befragen. Wahrscheinlich im Januar soll René B. vor Gericht erscheinen, der damalige Chef der Firma „Just for Fun“ (JFF), die im Mittelpunkt des Verfahrens gegen Foht steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

JFF-Chef tritt als Nebenbeteiligter auf

Seit 2008 soll Foht als damaliger Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter des MDR in 13 Fällen rund 250.000 Euro an Produktionsdarlehen bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern erbettelt und zumeist nicht zurückgezahlt haben. Die überwiegend fünfstelligen Beträge flossen laut Anklage in vielen Fällen an die Firma "Just for Fun", in der Fohts Protegé Carsten Weidling (56) als Autor tätig war. Weidling unternahm für die Sendung "Wir sind überall" auch eine Weltreise. Gegenüber der LVZ räumte er ein, dass zur Finanzierung dieser aufwändigen Tour auch das von Foht beschaffte Geld diente, da er bei dieser Gelegenheit weltweit auf Ideensuche habe gehen sollen.

Während Weidling zumindest bisher nicht vor Gericht als Zeuge gehört wurde, soll René B. nun in der öffentlichen Hauptverhandlung aussagen. Wie seine Anwältin Doreen Blasig-Vonderlin am Freitag dem Gericht mitteilte, sei ihr Mandant auch grundsätzlich bereit dazu. Der frühere JFF-Chef gilt in dem Verfahren als sogenannter Nebenbeteiligter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20.000 Euro für angeblich notleidende Firma

Wann mit einem Abschluss des Verfahrens zu rechnen ist, steht somit noch nicht konkret fest. Die Strafkammer hat vorsorglich weitere Termine bis in den Februar hinein anberaumt und die Verfahrensbeteiligten gebeten, dies entsprechend einzuplanen. Anfang September hatte der Prozess am Landgericht Leipzig begonnen. Seither wurden vor allem Produzenten aus der TV- und Schlagerbranche, die Foht größere Summen als Produktionskostenvorschüsse geliehen hatten, im Zeugenstand vernommen.

Am Freitag berichtete ein Produzent im Prozess, Foht habe ihn im September 2008 um 20.000 Euro gebeten als Unterstützung für ein in Not geratenes Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche. „Diese Firma hatte einen sehr positiven Leumund und stand zu uns nicht in Konkurrenz“, so der Zeuge. „Wir haben einen Scheck ausgestellt, das Geld aber erst 2011 wiederbekommen.“ Zudem habe sich herausgestellt, dass die betreffende Firma gar nicht in Not war und auch dieses Geld offenbar an JFF geflossen war.

Foht hat die Anklagevorwürfe bereits gestanden und ist damit auf den vom Gericht vorgeschlagenen Deal eingegangen. Die Kammer stellte ihm im Gegenzug eine Bewährungsstrafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten in Aussicht. Außerdem soll der Entdecker von Florian Silbereisen mehr als 300.000 Euro Schadenersatz an den MDR zahlen. Einen Teil davon soll er bereits beglichen haben.