﻿Bildungsempfehlung in Sachsen: Welche Regeln gelten und welche Fristen zu beachten sind

Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten Viertklässler jetzt ihre Bildungsempfehlung – Oberschule oder Gymnasium. Was müssen Eltern dabei beachten? Und was passiert, wenn man gegen die Empfehlung ist? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Leipzig. Rund 32.400 Viertklässler erhalten am Freitag in Sachsen mit der Halbjahresinformation eine Bildungsempfehlung über die weitere Schullaufbahn. Unter ihnen sind 4535 Schülerinnen und Schüler aus Leipzig, im Landkreis Leipzig sind es 2248 und in Nordsachsen 1612.

Oberschule oder Gymnasium – welche Kriterien gelten?

Grundlegend ist der Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Mit 2,0 oder besser wird zum Besuch eines Gymnasiums geraten, sofern das Kind in keinem der Fächer auf 4 oder schlechter steht. Bei einem schlechteren Schnitt wird der Wechsel auf eine Oberschule empfohlen. Vor einem Jahr erhielten laut dem sächsischen Kultusministerium rund 54 Prozent der Kinder eine Empfehlung fürs Gymnasium und 46 Prozent für die Oberschule. Der Trend, dass etwas mehr als der Hälfte der Viertklässler das Gymnasium nahegelegt wird, hält bereits seit einigen Jahren an.

Müssen sich die Eltern daran halten?

Nein, seit dem Jahr 2017 ist die Bildungsempfehlung in Sachsen nicht mehr rechtlich bindend. Wer aufs Gymnasium soll, aber auf die Oberschule möchte, kann sich dort einfach anmelden. Andersrum ist der Weg hingegen nicht so leicht: Kinder mit einer Empfehlung für die Oberschule nehmen am 7. März an einer schriftlichen Leistungserhebung mit zentral erstellten Aufgaben in den drei Kernfächern teil. Bei Krankheit gibt es Ersatztermine. Zwischen dem 7. und dem 16. März müssen sich die Eltern zudem an einem Gymnasium in einem Pflichtgespräch beraten lassen.

Wie bewirbt man sich an der weiterführenden Schule?

Unabhängig von der Schulart müssen Eltern ihre Kinder bis zum 3. März 2023 direkt bei der Wunschschule anmelden. Sie sind dabei anders als bei der Grundschulanmeldung nicht an einen Schulbezirk gebunden. Das Aufnahmeformular bekommen sie von ihrer Grundschule. Die Bildungsempfehlung muss im Original eingereicht werden. In Kopie gehören das Abschlusszeugnis der dritten Klasse, die Halbjahresinformation der vierten Klasse und die Geburtsurkunde des Kindes oder ein anderer Identitätsnachweis in die Mappe, gegebenenfalls zudem ein Nachweis über das alleinige Sorgerecht. Neben dem Erstwunsch, wohin die Bewerbung adressiert wird, sollen zwei weitere Schulen angegeben werden, die nach Ansicht der Eltern und des Kindes in Frage kommen. Im Anschluss heißt es: Nerven bewahren.

Wann und wie fällt die Entscheidung?

Am 26. Mai 2023 erhalten die Familien die Bescheide der aufnehmenden Schulen. Wenn möglich wird der Erstwunsch berücksichtigt. Grundsätzlich kalkuliert das Landesschulamt mit 28 Kindern pro fünfter Klasse. Bei einer dreizügigen Jahrgangsstufe sind also beispielsweise 84 Plätze vorhanden. Wenn im Rahmen der Inklusion ein Kind mit besonderem Förderungsbedarf aufgenommen wird, verringert sich die Maximalstärke einer Klasse. Da die jeweils zur Verfügung stehenden Plätze und die Wünsche in der Vergangenheit nie komplett übereingestimmt haben, kommen häufig weitere Gesichtspunkte zum Tragen. Bevorzugt werden etwa Kinder, deren Schwester oder Bruder schon die betroffene Schule besucht. Bleiben dann noch freie Plätze übrig – aber nicht genug für alle, die wollen – entscheidet das Los. Gegen unliebsame Entscheidungen haben Eltern in der Vergangenheit immer wieder geklagt, teilweise erfolgreich.

Können Förderschülerinnen und Förderschüler wechseln?

Kinder von Förderschulen bekommen zwar keine Bildungsempfehlung, können sich aber mit der Halbjahresinformation der vierten Klasse an einer Oberschule anmelden, um im kommenden Schuljahr dorthin zu wechseln – Stichpunkt Inklusion. Allerdings müssen für eine Aufnahme laut dem Sächsischen Schulgesetz mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Zum Beispiel muss die Oberschule organisatorisch und personell in der Lage sein, den individuellen Förderbedarf des Kindes sicherzustellen.