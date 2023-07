Hitze und Trockenheit

Höchste Waldbrandstufe in Nordsachsen ausgerufen

In Teilen des Landkreises Nordsachsen ist am Montag die höchste Waldbrandstufe ausgerufen worden. In Leipzig und Umgebung gilt demnach bereits die zweithöchste. Die Behörden empfehlen, die Wälder zu meiden.