Mehr Stundenlohn gefordert

Streik in Leipzig und Nordsachsen: Beschäftigte in Supermärkten und Textilläden legen Arbeit nieder

Am Freitag wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte in Leipzig, Nordsachsen, Chemnitz und Zwickau für mehr Lohn streiken. Am Vormittag ist in Leipzig-Grünau eine Kundgebung geplant.