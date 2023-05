BKA sieht bei Gruppe um Lina E. Parallelen zur RAF

Leipzig. Das Bundeskriminalamt (BKA) sieht einem Medienbericht zufolge bei Linksextremisten, die dem Umfeld der Gruppe um Lina E., zugerechnet werden, Parallelen zur einstigen Roten Armee Fraktion (RAF). Dem Spiegel liegt ein internes Papier der Sicherheitsbehörde vor, wonach sich die teilweise mit internationalem Haftbefehl gesuchten Gewalttäter offenbar schon länger mit einem Leben in der Illegalität beschäftigt und darauf vorbereitet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Linksextreme, die vom BKA dem Umfeld der Gruppe zugeordnet werden, sind abgetaucht und begehen noch immer schwere Straftaten – zuletzt in Budapest. Das BKA geht davon aus, dass die Gesuchten längerfristig untergetaucht sein könnten und sich mit Geld sowie Falschpapieren ausgestattet hätten. Ein derartig professionelles Vorgehen sei bei Linksextremisten „letztmalig zu Zeiten der RAF feststellbar“ gewesen, so das BKA. Im Visier der Ermittler steht unter anderem Johann G., der abgetauchte Verlobte von Lina E.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In dem Bericht des Amtes heißt es weiter: Die von den Untergetauchten „ausgehende Gefahr in Bezug auf Begehung schwerer Gewalttaten“ dürfte sich nach dem Urteil gegen die Gruppe um Lina E. „weiter erhöhen“. Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich Kleingruppen im Untergrund weiter radikalisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lina E.: Urteil im Prozess könnte bis Juni fallen

Mit einem Urteil gegen die Leipziger Studentin und ihre drei Mitangeklagten vor dem Dresdner Oberlandesgericht (OLG) wird Ende Mai oder Anfang Juni gerechnet. Ihnen werden die Bildung einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung sowie gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen. Zuletzt war überraschend die Beweisaufnahme noch einmal aufgenommen worden.

Lesen Sie auch

Autonome haben im Internet für den ersten Samstag nach dem Urteil zum „Tag X“ aufgerufen und drohen Sachschäden in Millionenhöhe an. Sicherheitsbehörden befürchten eine Welle von Gewalt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt auch vor „Aktionen gegen Mitarbeitende der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden“, wie der Spiegel berichtet. Das anstehende Urteil im „Antifa-Ost-Verfahren“ – so wird es in linksextremen Kreisen genannt – habe „hohe Symbolkraft“ für die Szene. Richter und Staatsanwälte sollen deshalb schon unter Personenschutz stehen.