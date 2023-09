﻿Neuer Mini von BMW kommt aus Leipzig

Leipzig. Zu sehen war der neue Mini Countryman in den vergangenen Wochen gelegentlich bereits als Erlkönig – also gut getarnt – auf den Straßen rings um Leipzig. Kein Wunder, denn die dritte Generation und der Größte aus der Mini-Familie wird im Leipziger BMW-Werk vom Band laufen. Erstmals auch mit rein elektrischem Antrieb. In München hat BMW jetzt das Fahrzeug erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Den neuen Countryman prägen klare Kanten, zudem ist das Fahrzeug erneut gewachsen. Mit zusätzlichen sechs Zentimetern Höhe und plus dreizehn Zentimetern Länge ist der neue Countryman im Vergleich zum Vorgängermodell sogar spürbar größer und damit familientauglicher.

Der Neue ist deutlich höher und länger

Nach BMW-Angaben ist der Fünftürer 4,43 Meter lang und 1,61 Meter hoch, was mehr Kopffreiheit verspricht. Was Wunder, dass Autoexperten im vergrößerten Countryman einen Konkurrenten für den ID.4 von Volkswagen oder den Smart #1 sehen, allesamt wie er Sports Utility Vehicle (SUV).

Breitere Radkästen und ein minimalistisches Design zeichnen den Mini Countryman aus. Mit rein elektrischem Antrieb ist das Fahrzeug in den Varianten Countryman E sowie mit gesteigerter Leistung und allradangetrieben als Countryman SE ALL4 erhältlich. Der 204 PS starke Elektromotor des Mini Countryman E beschleunigt in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 170 Stundenkilometer.

Countryman E mit Reichweite von bis zu 462 Kilometer

Mit 313 PS erreichen die E-Motoren des allradgetriebenen Mini Countryman SE ALL4 ein kombiniertes Drehmoment von insgesamt 494 Nm, beschleunigen das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden und erzielen eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h. Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von bis zu 462 beziehungsweise bis zu 433 Kilometer.

Die Batterie des Mini Countryman kann per Wechselstrom mit 22 kW geladen werden. Das Schnellladen mit Gleichstrom ist in beiden rein elektrischen Modellen mit 130 kW möglich. Damit genügen nach BMW-Angaben knapp 30 Minuten an einer entsprechenden Schnellladesäule, um die Batterie von 10 Prozent auf 80 Prozent aufzuladen.

In Leipzig laufen die E-Fahrzeuge ab März kommenden Jahres vom Band, wie der Sprecher des Werks Kai Lichte mitteilt. Bereits im November dieses Jahres ist Produktionsstart für den Mini Countryman mit Ottomotor – ebenfalls mit Frontantrieb oder als Allrad-Variante. Darüber hinaus wird er auch als Dieselvariante verfügbar sein. Im Februar 2024 folgt die Markteinführung.

Die Preise für die Fahrzeuge mit Verbrennermotoren beginnen bei 39.900 Euro und für die vollelektrischen Mini ab 43.500 Euro.

Neu neue Mini ist ein „waschechter Leipziger“

Der neue Mini Countryman sei ein waschechter Leipziger, so Sprecher Lichte. Das Fahrzeug wird komplett im Norden Leipzigs gebaut. Auch die Hochvoltbatterie für die E-Varianten kommt aus Leipziger Produktion.

„Das sichert Beschäftigung und wird zu einem weiteren Aufbau der Belegschaft führen“, zeigt sich Betriebsratschef Jens Köhler erfreut. Der neue Mini Countryman werde insgesamt zu mehr Auslastung im Leipziger Werk führen. Man erwarte für 2025 den Peak, dann würden rund 100.000 Mini vom Band rollen. Das Werk komme dann nah eine seine Auslastungsgrenzen, die bei rund 300.000 liegen werden, so der Betriebsratschef. Zurzeit fertigten die rund 5700 Beschäftigten den BMW 1er, das BMW 2er Gran Coupé und der BMW 2er Active Tourer.

Zugleich wird die E-Komponentenfertigung weiter ausgebaut. Zudem errichtet BMW vor den Toren des Werks ein neues Logistikzentrum für Hochvoltbatterien. Denn diese kommen nicht nur im Countryman zum Einsatz, sondern auch in anderen vollelektrischen Fahrzeugen der BMW Group, wie zum Beispiel im BMW iX1, BMW i5 und BMW iX. Nach Angaben von Werksleiterin Petra Peterhänsel stammt bereits heute jedes dritte Batteriemodul für die vollelektrischen Fahrzeuge der BMW Group aus Leipzig.

