„Bollwerk steht“ – Leipzigs Chef-Infektiologe sieht Corona-Zahlen gelassen

Leipzig. Mit Blick auf leicht steigende Coronazahlen zeigen sich Infektiologen vorsichtig, aber unaufgeregt. „In Deutschland hatten 95 bis 98 Prozent der Bevölkerung Kontakt zu den Antigenen von Sars-Cov-2, entweder durch Impfung oder durch eine Infektion“, sagt Professor Christoph Lübbert, Chef der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des entsprechenden Bereichs am Uniklinikum Leipzig (UKL). „Diese Basisimmunität ist das beste Bollwerk gegen große Probleme, und das steht.“ Im Blick haben müsse man aber die Entwicklung der neu entdeckten Omikron-Variante BA.2.86.

Am St. Georg sind immer mal wieder Patienten mit Corona in Behandlung. „Es handelt sich aber um Einzelfälle“, sagt Lübbert. Betroffen seien vor allem hoch betagte Patienten mit anderen Erkrankungen und ohne schwere Verläufe. Zuletzt wurden zeitgleich maximal vier Corona-Patienten behandelt, am Dienstag gar keine mehr. Am Klinikum Chemnitz sind es im Schnitt um die fünf. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Sachsen bei 7 Fällen pro Woche und 100 000 Einwohnern.

Stiko empfiehlt Auffrischimpfungen – aber nicht für alle

Lübbert verweist auf die Ständige Impfkommission (Stiko), die bestimmten Personen zu Auffrischimpfungen mit einem an die zuletzt zirkulierenden Omikron-Subvarianten angepassten Vakzin rät (inklusive Eris). Dieses wird für September erwartet. Empfohlen wird die erneute Impfung vor allem für Über-60-Jährige sowie Vorerkrankte und Beschäftigte im Gesundheitswesen. Andere Personengruppen benötigten derzeit keinen zusätzlichen Schutz; Lübbert rät aber zur jährlichen Impfung gegen Influenza. Das normale Leben laufe weiter. „Wenn es kälter wird und wieder mehr Menschen beisammen sind, wird es eine gute Idee sein, im Wartezimmer oder in überfüllten Notaufnahmen wieder eine Maske zu tragen“, so der Mediziner. „Ich sehe das aber nicht in der Fläche und nicht in Schulen.“

Für die kommenden Monate erwartet Lübbert zwar keine dramatische Entwicklung in Sachsens Kliniken und Praxen durch Corona – wohl aber anhaltende Nachholeffekte bei anderen Atemwegsinfektionen wie im letzten Winter. „Wir werden zum Beispiel sehr wahrscheinlich eine frühere Influenzawelle sehen – vielleicht schon Ende Oktober.“

