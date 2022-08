Zur Person

Christoph Lübbert (51) ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen zudem Autor von Reiseführern über die afrikanischen Staaten Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.