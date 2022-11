Corona-Pandemie: Infektionswelle sinkt weiter – Lage in Kliniken auch über Peak

Wie viele Corona-Fälle gibt es aktuell in Sachsen? Wie viele Menschen sind bislang mit oder an dem Virus gestorben? Wir tragen jeden Tag die aktuellen Zahlen und Fakten aus Leipzig, Sachsen und Deutschland zum Ausmaß der Pandemie zusammen und haben diese in acht Grafiken aufbereitet.

Corona Virus background, place for a text. Virus from China, corona virus danger and outbreak.

Leipzig. Aufgrund der neuen Omikron-Variante BA.5 breitet sich Corona nun auch in den Sommermonaten wieder verstärkt aus. In acht verschiedenen Grafiken tragen wir täglich Fakten zur Pandemie-Situation in Sachsen und den anderen Bundesländern zusammen. Dabei geht es nicht nur um die Zahl der Betroffenen, die leider noch immer auftretenden Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung, sondern auch um Impfungen, Verteilungen in Altersgruppen und die Situation in den sächsischen Krankenhäusern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Situation in Leipzig

Situation in Sachsen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Situation in Deutschland

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese und weitere Grafiken zur Energiesituation finden sie täglich aktuell auf www.lvz.de/fakten

Matthias Puppe