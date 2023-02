Der Krieg – und wir

Der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine markiert einen Wendepunkt in der Geschichte – seit dem 24. Februar vor einem Jahr hat sich in der Welt viel verändert. Putins Krieg hat nicht nur Leid über die Menschen gebracht, sondern auch bestehende Gewissheiten und Sortierungen umgeworfen, meint Hannah Suppa, LVZ-Chefredakteurin.

Leipzig. Es gibt diese historischen Ereignisse, die im Rückblick den Verlauf der Geschichte in ein Davor und in ein Danach einteilen. An die man sich Jahrzehnte später erinnert, weil sie Gewissheiten umwarfen und neu sortierten. Hier im Osten Deutschlands haben sich einige Ereignisse derart ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Auf dem Zeitstrahl dieses Jahrhunderts wird auch der 24. Februar 2022 eine tiefe Markierung finden, für die ganze Welt. Vor einem Jahr griff Wladimir Putin die Ukraine an. Es war der Anfang, was ist das Ende?

Ein fürchterlicher Angriffskrieg mitten in Europa, der noch immer Menschenleben kostet, die bisherige Weltordnung ins Wanken bringt und der es geschafft hat, auch in stabilen westlichen Demokratien für Unruhe zu sorgen. Kiew ist von Leipzig knapp 1500 Kilometer entfernt, Dresden liegt noch näher – das ist nicht viel weiter weg als Rom. Es ist ein Krieg nebenan. Nicht nur deswegen geht uns dieser brutale Überfall auch hierzulande etwas an, sondern auch, weil es ein Angriff auf unsere Werteordnung des Friedens, Respekts und der Souveränität ist. Putin will die Ukraine vernichten und sie zu einem Teil Russlands machen, das Land hat sich zur Wehr gesetzt, das was man weithin als den „Westen“ bezeichnet, auch. Putins Rede zur „Lage der Nation“ in dieser Woche hat wieder einmal gezeigt, dass ihm dabei an Frieden nicht viel gelegen ist. Das ist eine von vielen neuen Realitäten.

In der Ukraine entscheidet sich die neue weltpolitische Ordnung

In einem Jahr hat sich viel verändert. Die Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz zum Mantra seiner Politik gemacht hat, ist eine allumfassende. In der Ukraine entscheidet sich nun die neue weltpolitische Ordnung, Allianzen zwischen Staaten in der Welt setzen sich neu zusammen oder brechen auseinander. Wie es sich sortiert, wo Deutschland und Europa stehen werden, ist nicht abzusehen. Klar geworden ist auch, dass Geschlossenheit in der Welt, auch bei großen Fragen der Zeit wie dem Klimawandel oder der Migration, eine Utopie bleibt.

In einem Jahr hat sich viel verändert – auch in unserem Land. Der Krieg hat für Deutschland offengelegt, wie naiv manche Politiker in den Jahren zuvor mit Blick auf Russland Entscheidungen getroffen haben – der Glaube an ein partnerschaftliches Verhältnis Russland ist erschüttert. Die Energiekrise als Folge der Abhängigkeit vom russischen Gas ist eine in Deutschland hausgemachte, der Weg daraus langwierig und teuer. Doch es hat sich gezeigt: Deutschland ist, wenn es darauf ankommt, in der Lage (schnell) zu handeln. Dass die Düsterszenarien von Blackouts, Wärmestuben, Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut nicht eingetreten sind, hat auch mit dem beherzten Eingreifen der neuen Ampel-Regierung zu tun. Die mit mehreren Hilfspaketen und mit der von Scholz propagierten „Deutschland-Geschwindigkeit“, beispielsweise beim Bau von LNG-Terminals, schnell gehandelt hat. Es ist noch nicht alles gut, es gab durchaus handwerkliche Fehler, aber es ist nicht so schlimm gekommen wie es zwischenzeitlich schien.

In einem Jahr hat sich viel verändert, was bisher geltende Gewissheiten angeht. Die Bundesrepublik investiert wieder massiv in die Bundeswehr, und sie schickt Waffen, sogar Kampfpanzer, in ein Kriegsgebiet. Befremdet hat viele dabei in der Debatte, wie selbstverständlich plötzlich über todbringende Kriegsgeräte gesprochen wurde, als seien es einfache Exportprodukte. Es ist richtig, dass Deutschland nicht übereilt schwere Waffen geliefert hat. Es ist in Ordnung, dass darüber kontrovers debattiert wird – es gibt nun mal Gründe dafür und Gründe dagegen.

Putins Krieg darf uns als Gesellschaft nicht spalten – wir können anderer Meinung sein, müssen es in einer Demokratie sogar. Bei allen Herausforderungen, die dieser 24. Februar 2022 gebracht hat, dürfen wir aber den Kern nicht aus dem Blick verlieren: Dass durch Putins Entscheidung, die Ukraine anzugreifen, jeden Tag Menschen ihr Leben verlieren und Leid über Tausende Familien gebracht wird – auf ukrainischer und russischer Seite. Es mag eine Zeitenwende sein, aber was stets bleiben sollte: Unser Blick auf unsere Werte der Menschlichkeit und Solidariät, als Maßstab des Handelns.

Ein Jahr Putins Krieg gegen die Ukraine

