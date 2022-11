﻿Der Unbeugsame – ein Nachruf auf den sächsischen Bürgerrechtler Werner Schulz (72)

Leipzig. Am 9. Oktober 2009 hält im Leipziger Gewandhaus die versammelte Polit-Prominenz den Atem an. Am Pult steht ein 1950 in Zwickau geborener DDR-Bürgerrechtler, der die Ehre hat, den 20. Jahrestag der Friedlichen Revolution in Leipzig mit der „Rede zur Demokratie“ zu würdigen. Angela Merkel (Bundeskanzlerin), Horst Köhler (Bundespräsident) und Stanislaw Tillich (Ministerpräsident) – sie alle werden an diesem Tag von Werner Schulz nicht verschont. Immer wieder wird er bei seinen Worten unterbrochen, vom Beifall des elektrisierten Publikums.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorwurf der Sachsen-Kungelei mit Putin

Es ist der große Leipziger Auftritt eines Unbeugsamen, der vor allem eines nie wollte: Sich politischen Winkelzügen unterordnen. Die im Mai 2009 abgehaltene und zuvor abgesprochene Wahl von Köhler zum Bundespräsidenten attackiert er bissig. Wofür es aber an diesem Tag den meisten Beifall gibt, mutet 13 Jahre später wie eine unheilvolle Prophezeiung an. Schulz nimmt in seiner direkten Art Sachsens Regierungschef Tillich Maß und wirft ihm Kungelei mit Wladimir Putin vor. Anlass war die Verleihung des sächsischen Dankordens an den damaligen russischen Ex-Präsidenten. Gerade Sachsen sollte „in einer anderen Tradition“ stehen, als einen ehemaligen, für Menschenrechtsverbrechen verantwortlichen KGB-Offizier auszuzeichnen, empörte sich Schulz.

Worte, die lange nachhallten, und die den Ruf von Schulz als legendären Redner untermauerten. 2005 hatte er sich als Grünen-Abgeordneter gegen die von Bundeskanzler Schröder (SPD) gestellte Vertrauensfrage im Bundestag gewendet, die dessen Auflösung bewirkte. Seine fünfminütige Rede wurde gewürdigt und ausgezeichnet. Die „taz“ sprach von einer „der bemerkenswertesten Reden in der Geschichte des Bundestages“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niederlage bei der Leipziger OBM-Wahl 1998

Von Rückschlägen ließ sich Schulz nie unterkriegen. Auch die Niederlage bei der Leipziger OBM-Wahl, bei der er 1998 für Bündnis 90/Grüne angetreten war, warf ihn nicht um. Die eher mageren acht Prozent und der große Abstand zum Sieger Wolfgang Tiefensee (SPD) kommentierte er mit einem Bonmot. "Acht Prozent plus fünf Mark – da habe ich ja dreizehn geschafft", sagte er in Anspielung auf die damals intensiv geführte Benzinpreisdebatte um fünf Mark pro Liter. Aus der Erfahrung heraus, das SED-Regime gestürzt und trotzdem mit seinen Feinden immer geredet zu haben, war Schulz vor allem ein großer Freund des Dialogs – auch mit Andersdenkenden. In einem LVZ-Interview vom Januar 2021 hatte er sich vehement dafür ausgesprochen, mit Corona-Rebellen und Querdenkern zu reden.

DDR-Bürgerrechtler, Abgeordneter in Volkskammer, Bundestag und Europa-Parlament, Grünen-Politiker – für Schulz gab es viele Lebensstationen, aber keine politischen Schubfächer, in die er sich pressen ließ. Nach dem Studium der Lebensmitteltechnologie (Humboldt-Uni) stieß er Ende der 60er-Jahre zur Oppositionellen-Bewegung in der DDR. 1989 wurde er Mitglied des Neuen Forums. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag gehörte Schulz zur kleinen Gruppe ostdeutscher Abgeordneter vom Bündnis 90 – die westdeutschen Grünen waren an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Den Namen Bündnis 90 hatte er übrigens selbst mit kreiert – im Januar 1990 im Berliner Haus der Demokratie unter anderem mit seinem Freund, dem Leipziger Pfarrer Stephan Bickhardt.

Comeback 2009 mit glänzender Rede

Für Bündnis 90/Grüne saß er bis 2005 im Bundestag und es waren dann wieder seine rhetorischen Fähigkeiten, die für ihn das Blatt wendeten. 2009 erlebte er ein fulminantes Comeback. Mit einer glänzenden Rede setzte er sich gegen die innerparteiliche Konkurrenz durch und wurde für die Grünen ins Europa-Parlament gewählt. 2014 trat er nicht erneut an.

Die Nachricht von seinem Tod löste am Mittwoch große Trauer aus. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Michael Kretschmer verwiesen wie viele andere auf seine Verdienste. Vize-Regierungschef Wolfram Günther dankte ihm für sein Werben, dass ihn zu den Grünen geführt habe. Schockiert reagierten auch enge Freunde aus der Bürgerrechtsbewegung. „Er hinterlässt ein Werk mit Fußstapfen, in die sich nicht nur Grüne und Christen stellen sollen“, sagte Pfarrer Bickhardt. Schulz war während einer Veranstaltung zum 9. November im Berliner Schloss Bellevue zusammengebrochen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der Arzt ist, versuchte offenbar noch, den Grünen-Politiker zu reanimieren. Ohne Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monatelang krebskranker Ehefrau geholfen

„Dass der kompromisslose Kämpfer für die Freiheit und die Einhaltung der Bürgerrechte gerade an diesem schicksalsträchtigen Tag stirbt, würde er selber mit einem schnippischen Lächeln als bühnenreif kommentieren“, schreibt sein langjähriger Weggefährte, der Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe. „Seine starken Reden und Gedanken werden uns sehr fehlen.“ Auch seiner Familie wird Schulz sehr fehlen. Seine Frau Monika hatte er monatelang bei ihrer schweren Krebserkrankung pflegerisch betreut, er hinterlässt zudem zwei erwachsene Kinder.