﻿„Das Deutschland-Ticket darf kein Strohfeuer werden“ – Verkehrsexperten diskutieren in Leipzig

Leipzig. Die erste Zwischenbilanz zum neuen Deutschland-Ticket fällt verhalten positiv aus: Rund elf Millionen dieser bundesweit gültigen Nahverkehrsabos seien bislang verkauft worden, hieß es am Mittwoch im Congress Center der Leipziger Messe, wo der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) seine dreitägige Jahrestagung eröffnete.

Ursprünglich war mit 17 Millionen Tickets gerechnet worden – aber in der Ferienzeit und in der kalten Jahreszeit ab Oktober könne dieses Ziel noch erreicht werden, zeigte sich VDV-Präsident Ingo Wortmann optimistisch. Nach aktuellem Stand haben im Juni etwa 9,6 Millionen Fahrgäste das Deutschland-Ticket genutzt, im Mai waren es rund neun Millionen.

46 Prozent der verkauften Deutschland-Ticket-Abos wurden von Fahrgästen erworben, die bereits Stammkunden des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) waren und nun in den günstigeren Fahrschein wechselten. Rund 44 Prozent sind Käuferinnen und Käufer, die in der Vergangenheit Bus & Bahn bereits hin und wieder oder regelmäßiger nutzten. Die Quote der Neukundinnen und Neukunden, die bisher so gut wie nie mit dem ÖPNV unterwegs waren, liegt aktuell bei rund acht Prozent.

Branche erwartet weitere Ticket-Käufe

„Wenn sich die Nachfrage weiter so entwickelt, dann werden wir die von der Branche prognostizierten Verkaufszahlen in nächster Zeit erreichen“, sagte Wortmann. Das neue Abo werde von den Fahrgästen aber nicht nur erworben, weil es günstig ist, sondern weil sie es überall in Deutschland nutzen können und wollen. „Die Angebotsdichte und die Qualität des Nahverkehrs sind bundesweit sehr unterschiedlich“, betonte der VDV-Präsident. Weil jetzt mehr Menschen mit den öffentlichen Bussen und Bahnen führen und Neukunden ins System strömten, müssten in den Ballungsräumen dringend zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. „Und in vielen ländlichen Räumen brauchen wir ebenso dringend insgesamt ein besseres Angebot.“

v.l.n.r: Melanie Hoffmann, Patricia Hildebrand und Ulf Middelberg (Leipziger Verkehrsbetriebe), Ingo Wortmann (VDV-Präsident), Oliver Wolff (VDV Geschäftsführer) und Lars Wagner (Leiter Strategie und Kommunikation). © Quelle: Wolfgang Sens

Laut Wortmann bringe das neue Deutschlandticket dem ländlichen Raum „nichts“, weil es dort kaum Nahverkehrsangebote gebe. Diese Gebiete benötigten deshalb jetzt „ein durchgängiges ÖPNV-Grundangebot“.

Ländlicher Raum ist das ÖPNV-Sorgenkind

Aus Sicht des Branchenverbandes muss deshalb dem Deutschland-Ticket ein „Deutschland-Angebot“ im Nahverkehr folgen, das vor allem auch dem ländlichen Raum Verbesserungen bringt. Die Verkehrsunternehmen hierzulande hätten für das „Deutschland-Angebot“ Konzepte in den Schubladen. „Hierzu werden wir in den kommenden Monaten intensiv mit Bund und Ländern in den fachlichen Austausch gehen. Wir müssen den Schwung des Deutschland-Tickets nutzen, um den ÖPNV bundesweit nachhaltig auf ein neues Qualitätsniveau zu heben.“

Wortmann betonte auch, dass die Verkehrsunternehmen solche Angebotsverbesserungen nicht aus eigener Kraft stemmen können. Bund und Länder müssten deshalb künftig neben der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs auch die zusätzlichen Angebote mitfinanzieren. „Unsere Branche braucht dafür bis zum Jahr 2030 rund 48 Milliarden Euro“, zitierte der Präsident aus einer Studie und warnte: „Wenn jetzt keine Angebotserweiterungen folgen, wird der eine oder andere das Deutschland-Ticket als Mogelpackung ansehen.“ Die Politik dürfe mit dem neuen Fahrschein nicht nur „ein Strohfeuer“ entfachen, sondern müsse „eine nachhaltige Lösung“ für eine deutliche Qualitätssteigerung im Nahverkehr finden.

„Die Arbeit ist längst nicht getan“

Wortmann kritisierte, dass nur bis Ende 2023 eine auskömmliche Finanzierung des Deutschland-Tickets bestünde, weil der Bund nur bis zu diesem Zeitpunkt sämtliche Mehrkosten der Verkehrsunternehmen schultern will. Anschließend sollen die Ausgleichszahlungen auf jährlich 3 Milliarden Euro gedeckelt werden. „Im nächsten Jahr schauen wir erst mal in die Röhre“, so Wortmann. Die deutschen Verkehrsunternehmen bräuchten aber verlässliche Zusagen der Politik. „Da geht es nicht nur um drei Milliarden Euro.“

Auch VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolf betonte, dass die Qualität des Deutschland-Tickets über seine Akzeptanz in der Bevölkerung entscheide. „Die Angebote müssen zu den Kunden passen“, sagte er. Der Einführung des neuen Angebots müssten deshalb weitere Schritte folgen. „Die Arbeit ist längst nicht getan.“

Stichwort VDV Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist ein Branchenverband, der im Dialog mit Politik und Wirtschaft die Interessen der deutschen Verkehrsunternehmen vertritt. Er will so Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung verbessern. Im VDV sind aktuell rund 640 Unternehmen des Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) und des Schienengüterverkehrs (SGV) organisiert. Der Verband ist unter anderem Mitglied im Internationalen Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP/französisch: Union Internationale des Transports Publics), dem weltweiten Verband für Träger des öffentlichen (Nah-)Verkehrs. Das Leitmotiv für die diesjährige VDV-Jahrestagung in Leipzig lautet „Mehr bewegen“. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird ebenso als Redner erwartet wie Michael Theurer, Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Auf einem Technikforum werden Rahmenbedingungen für die CO2-freie Mobilität im Stadtverkehr diskutiert – von Euro VII über E-Fuels bis zur Elektromobilität. In einem Eisenbahnforum geht es um die Neuordnung der DB-Infrastruktursparte und die Auswirkungen auf die Branche.

Wegen der starken Kostensteigerungen im Nahverkehr geht Wolff davon aus, dass der Einführungspreis von 49 Euro nur etwa zwei Jahre lang zu halten sein wird. Mit Blick auf den Kostendruck sagte er: „Ein Rückbau des Deutschland-Tickets ist keine Option.“ Wie berichtet, gibt es in einzelnen Nahverkehrsunternehmen Überlegungen, wegen der deutlichen Kostensteigerungen Angebote zu verringern.

